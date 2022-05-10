Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення, — Шмигаль

Прем’єр-міністр зазначив, що Україні поки що буде достатньо свого видобутку газу. Незважаючи на це, уряд продовжує співпрацювати з європейськими партнерами щодо збільшення постачання.

Наразі у сховищах України зберігається 9 млрд кубометрів газу.

«Наразі рівень видобутку газу впав через ведення військових дій у східних областях та на півдні, але незначно – на 3,7% за місяцем. У принципі, нам достатньо свого видобутку, щоб забезпечити потреби населення», – робить висновок Шмигаль.

За його словами, внаслідок падіння економіки та зупинки роботи великих хімічних та сталеливарних підприємств споживання газу в промисловості зменшилося. Саме тому Україні буде достатньо можливості закачувати трубопроводами з Європи.

Прем’єр також зазначив, що з початком бурхливого розвитку економіки Україні потрібно буде більше газу. З цієї причини уряд зараз працює з європейськими партнерами, щоб збільшити спроможність отримання газу з Європи та LNG-терміналів із Туреччини. Деталі поки що не розкриваються.

Джерело: elektrovesti.net