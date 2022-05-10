Уряд Польщі допоможе доставляти пальне в Україну на тлі дефіциту бензину через військове вторгнення Росії.
В розробці знаходяться два маршрути постачання. Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost. У Варшаві відбулася нарада з питань енергетичної безпеки України. «Ми обговорили, як мають виглядати транспортні маршрути. Йдеться про постачання з Гданського чи Свиноуйського портів», — повідомила Свириденко. Вона також додала, що Польща має велику готовність допомогти Україні вирішити паливну кризу. «Ви – наші найближчі брати та сусіди, які прийняли наших біженців. Я сподіваюся, що разом ми зможемо розв’язати цю кризу», – заявила перший віце-прем’єр України. Уряд працює над тим, щоб надолужити дефіцит пального в Україні. Проте, можуть бути форс-мажори, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.
Джерело: kosatka.media