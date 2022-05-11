Германия и Катар не могут согласовать поставки сжиженного газа из-за ряда разногласий – Reuters

УГермании и Катара возникли трудности на переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий по ряду ключевых условий, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Ключевые факты

Германия, которая планирует к 2040 году сократить выбросы углекислого газа на 88%, не соглашается с требованиями Катара заключать контракты как минимум на 20 лет, говорят источники.

В то же время Катар не согласен с желанием Германии, как и всего ЕС, иметь возможность переправлять полученный СПГ третьим странам.

Поставки СПГ из Катара «не ожидаются в ближайшее время», сообщил один из источников Reuters.

Представители немецких газовых компаний посетят Катар в мае, чтобы возобновить переговоры, сообщили два человека, знакомых с процессом.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетит Германию во второй половине мая для подписания меморандума о партнерстве между двумя странами, сообщают источники. Однако это не означает, что долгосрочные соглашения по СПГ будут заключены. Это лишь один из шагов к долгосрочным поставкам катарского СПГ в Германию, добавили они.

Контекст

Германия ежегодно потребляет около 100 млрд кубометров природного газа. Приблизительно 55% этого размера поступает из РФ, остальные – из Нидерландов, Норвегии и остальных государств. ФРГ поддержала строительство двух терминалов для приема СПГ и взяла в аренду четыре плавучих хранилища и емкости для регазификации.

Катар – один из крупнейших в мире поставщиков СПГ. 20 марта министр экономики ФРГ Роберт Габек в ходе визита в Дохе сообщил, что Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в области энергетики.

До визита в Доху Габек заявлял, что речь идет и о краткосрочных, и о долгосрочных поставках газа из Катара.