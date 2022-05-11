Міністерство енергетики інформує про роботу енергосистеми України станом на 10 травня 2022 року

Обновлено: Май 11, 2022.

Міністерство енергетики інформує про роботу енергосистеми України станом на 10 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 30 тисячам споживачів.

Зокрема, в Київській і Донецькій областях — по 9,4 тисячі, Харківській – 6,5 тисячі, Миколаївській – 1,6 тисячі, Запорізькій – 1 тисячі, Чернігівській і Сумській – по 900 споживачів, Дніпропетровській – 300 споживачам.

Газопостачання відновлено більше 2 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 10 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 817 населених пунктів, загалом близько 752,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 354 тисячі споживачів, Харківській — 167 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі.

Без газопостачання залишаються понад 217 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

В північно-східному регіоні НЕК «Укренерго» завершило огляди двох ліній 330 кВ та розпочинає відновлювальні роботи на них: ліквідація обривів проводів, грозозахисних тросів, заміна ізоляторів та встановлення розпірок.

На півночі ремонти тривають на п’яти підстанціях 330-750 кВ, продовжується заміна обладнання відкритих розподільчих установок (вимикачів, вимірювальних трансформаторів тощо).

Атомна генерація:

Всі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система:

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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