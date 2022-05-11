Об улучшении ситуации на рынке топлива

Обновлено: Май 11, 2022.

Об улучшении ситуации на рынке топлива

Объемы импортируемого топлива уже фактически соответствуют объемам ежедневного потребления бензина и дизеля на отечественных заправках.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в ходе брифинга в ОП.

Он напомнил, что враг с первого дня целенаправленно уничтожает инфраструктуру обеспечения нефтепродуктами Украины.

«Был разбомблен ключевой производитель нефтепродуктов, десятки нефтебаз, перекрыто Черное море, которое было большим каналом поставки импортного топлива дизеля и бензина, остановлены поставки с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в беларуси. Поэтому сегодня фактически приходится с нуля восстанавливать всю инфраструктуру поставки нефтепродуктов через наши западные границы и от наших западных партнеров», – отметил Шурма.

По его словам, восточноевропейская инфраструктура – порты, железные дороги, цистерны, тяга, заводы – оказались неготовыми к переработке и транспортировке необходимого Украине количества топлива, а это около 1 млн тонн бензина и дизеля ежемесячно.

«Офис Президента вместе с правительством проводят активную работу, чтобы восстановить все логистические цепочки с нашими европейскими партнерами. Сегодня объем импорта увеличился в 5 раз по сравнению с показателями полтора месяца назад, и сейчас фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на украинских заправках. Бензин и дизель будет, ситуация улучшается ежедневно», – заявил Шурма.

Учитывая, что сегодня в страну завозят уже достаточные объемы бензина и дизеля, чтобы покрывать потребности граждан, Шурма призвал потребителей сохранять спокойствие, чтобы поставщики могли спокойно насытить все заправки топливом, создать соответствующий запас и быть более защищенными от вражеских действий.

«Кроме того, в Украине будет создан дополнительный стратегический запас нефтепродуктов, который невозможно будет разбомбить и разрушить, который обеспечит стабильность на рынке топлива на ближайшие месяцы», – подчеркнул Шурма.

Экономическая правда

Автор:

(Всего статей: 892)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: