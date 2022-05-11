Щодо ситуації із паливом на АЗС Рівненщини

Обновлено: Май 11, 2022.

Щодо ситуації із паливом на АЗС Рівненщини

Уряд України та Рівненська ОВА роблять все можливе, аби вирішити проблему дефіциту пального.
Про це повідомляє Офіційний Telegram-канал начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.
На сьогодні ми забезпечили пальним підприємства критичної інфраструктури, які відповідають за життєдіяльність області (медична, енергетична, комунальна сфери та інші), а також військових, національну поліцію тощо. Для завершення посівної пального теж вистачає.

Ми на постійному зв’язку з усіма мережами АЗС Рівненщини. Зустрічаємося, випрацьовуємо логістичні сценарії для зменшення черг на заправках в межах нашої області.

Зокрема ОВА вводить щоденне інформування щодо наявності пального на заправках області для зручності мешканців.

Крім того, виділяємо окремі АЗС під громадський транспорт. Мова йде про визначені заправки, які будуть доведені до власників маршрутних таксі через управління інфраструктури ОВА. На цих АЗС будуть заправляти транспортні засоби обласних маршрутів та міста Рівне.

Разом з тим ми продовжуємо контролювати дотримання законодавства на АЗС області. В робочу групу входять представники Держпродспоживслужби, нацполіції та СБУ.

Друзі, дефіцит пального – це ще один виклик віськового часу, який ми подолаємо разом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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