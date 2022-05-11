Щодо ситуації із паливом на АЗС Рівненщини

Уряд України та Рівненська ОВА роблять все можливе, аби вирішити проблему дефіциту пального.

Про це повідомляє Офіційний Telegram-канал начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

На сьогодні ми забезпечили пальним підприємства критичної інфраструктури, які відповідають за життєдіяльність області (медична, енергетична, комунальна сфери та інші), а також військових, національну поліцію тощо. Для завершення посівної пального теж вистачає.

Ми на постійному зв’язку з усіма мережами АЗС Рівненщини. Зустрічаємося, випрацьовуємо логістичні сценарії для зменшення черг на заправках в межах нашої області.

Зокрема ОВА вводить щоденне інформування щодо наявності пального на заправках області для зручності мешканців.

Крім того, виділяємо окремі АЗС під громадський транспорт. Мова йде про визначені заправки, які будуть доведені до власників маршрутних таксі через управління інфраструктури ОВА. На цих АЗС будуть заправляти транспортні засоби обласних маршрутів та міста Рівне.

Разом з тим ми продовжуємо контролювати дотримання законодавства на АЗС області. В робочу групу входять представники Держпродспоживслужби, нацполіції та СБУ.

Друзі, дефіцит пального – це ще один виклик віськового часу, який ми подолаємо разом