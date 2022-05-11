В Мінекономіки обговорено питання страхування іноземного транспорту для ввезення пального на територію України

Обновлено: Май 11, 2022.

В Мінекономіки обговорено питання страхування іноземного транспорту для ввезення пального на територію України
Перша віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з Міністром розвитку і технологій Польщі Вальдемаром Будою Ministerstwo Rozwoju i Technologii обговорила питання страхування іноземного транспорту для ввезення пального на територію України.
Польська сторона погодилася задіяти в цьому процесі державну Корпорацію страхування експортних кредитів, яка запропонує додаткові інструменти перестрахування країнових ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів. Це дасть змогу знизити вартість пального, яка раніше збільшувалась внаслідок обов’язку перевізників отримувати додаткове страхове покриття для в’їзду в Україну.
“Також домовились про допомогу з боку пана Вальдемара Буди щодо координації з Міністерством сільського господарства та міського розвитку в напрямку інтенсифікації фіто-санітарного контролю українських сільськогосподарських товарів, які експортуються до Польщі. Це дозволить значно пришвидшити обробку українських вантажів, що прямують до Польщі”, – зазначила Юлія Свириденко.
Напередодні Перша віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України взяла участь у Польсько-українському енергетичному форумі у Варшаві. За його результатами було знайдено практичні рішення для розв’язання кризи, що склалася на паливному ринку України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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