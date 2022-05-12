Экспорт иранской нефти удвоился

Несмотря на санкции, введенные США, с августа 2021 года объем продаж нефти Ираном увеличился вдвое, заявил президент Эбрагим Раиси.

«С приходом к власти 13-го правительства продажи нефти удвоились, и больше нет никаких опасений по поводу продаж нефти», — сказал Раиси в понедельник в прямом интервью национальной телерадиокомпании IRIB.

По словам министра нефти Джавада Овджи, экспорт нефти Ирана увеличился в условиях самых жестких санкций, не дожидаясь результатов зашедших в настоящее время в тупик переговоров в Вене, чтобы снять их.

Увеличение связано с различными методами, используемыми для заключения контрактов и поиска разных покупателей. Овджи сказал, что Иран «доставил нефть в места, о которых американцы даже не могут подумать».

Правительство составило финансовый план на этот иранский год, исходя из предположения, что санкции США сохранятся. Он предусматривает не менее 30 миллиардов долларов доходов от экспорта нефти для правительства.

Президент Раиси также отметил, что внешняя торговля перешагнула рубеж в 100 миллиардов долларов, что является «совершенно отличной от прошлого цифрой».

Он также сказал, что первоначальные опасения по поводу стратегических запасов основных потребительских товаров уменьшились, сообщает Press TV.

«Сегодня я заверяю людей, что у нас нет проблем с запасами товаров первой необходимости, и что правительство приняло все меры для того, чтобы не было проблем со средствами к существованию людей», — сказал он.

В иранском секторе потребительских товаров время от времени наблюдается нехватка продуктов питания.

«Сегодня вопросы защиты жизни людей от вспышки коронавируса, запасов товаров первой необходимости, иностранной валюты, внешней торговли, а также продажи нефти решены в приемлемой степени», — сказал Раиси.

Он сказал, что правительство стремится реформировать программу субсидирования основных товаров и постепенно отказаться от «несправедливого» распределения средств и распределения иностранной валюты по льготным ставкам.

«С первых же дней правления нас практически все экономисты и эксперты предупреждали, что мы должны думать о решении серьезных проблем страны», — добавил президент.

Раиси также коснулся открытия предприятий и школ после успешной кампании по вакцинации, заявив, что «сегодня, помимо импорта вакцин, у нас также есть очень большие возможности для производства вакцин в стране и даже для их экспорта».

Президент заявил, что меры его правительства снизили число ежедневных смертей от пандемии коронавируса с 700 до 7.