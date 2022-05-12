Нефть дешевеет после скачка цен накануне

Обновлено: Май 12, 2022.

Нефть дешевеет после скачка цен накануне
Нефтяные цены снижаются сегодня после скачка более чем на 5% по итогам предыдущей сессии.Высокая волатильность рынка связана с продолжающимся российско-украинским конфликтом и отсутствием определенности в отношении планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Введение карантинных ограничений в КНР ослабило экономический рост в стране, а также спрос на нефть, и улучшение эпидемиологической ситуации означает, что спрос может вернуться в условиях, когда предложение на рынке ограничено, отмечает Market Watch.

Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) ожидают, что цена нефти Brent к концу 2022 года достигнет $130 за баррель, WTI — $120 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляла $106,27 за баррель, что на $1,24 (1,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $5,05 (4,9%), до $107,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $104,44 за баррель, что на $1,27 (1,2%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $5,95 (6%), до $105,71 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов продолжили снижаться в преддверии начала автомобильного сезона. Запасы бензина снизились шестую неделю подряд — на 3,61 млн баррелей, дистиллятов — уменьшились на 913 тыс. баррелей, до минимального уровня с 2005 года.

Нефть дешевеет после скачка цен накануне
 
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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