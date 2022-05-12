Нефть дешевеет после скачка цен накануне

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Введение карантинных ограничений в КНР ослабило экономический рост в стране, а также спрос на нефть, и улучшение эпидемиологической ситуации означает, что спрос может вернуться в условиях, когда предложение на рынке ограничено, отмечает Market Watch.
Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) ожидают, что цена нефти Brent к концу 2022 года достигнет $130 за баррель, WTI — $120 за баррель.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляла $106,27 за баррель, что на $1,24 (1,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $5,05 (4,9%), до $107,51 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $104,44 за баррель, что на $1,27 (1,2%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $5,95 (6%), до $105,71 за баррель.
Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов продолжили снижаться в преддверии начала автомобильного сезона. Запасы бензина снизились шестую неделю подряд — на 3,61 млн баррелей, дистиллятов — уменьшились на 913 тыс. баррелей, до минимального уровня с 2005 года.