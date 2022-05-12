Посли ЄС погодили пропозиції щодо спільного використання газосховищ

Постійні представники країн Євросоюзу на рівні послів погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо спільного використання газових сховищ в інтересах усіх членів ЄС.

«Ці пропозиції спрямовані на те, щоб забезпечити заповнення всіх потужностей газових сховищ в ЄС до наступного зимового сезону, аби вони могли спільно використовуватися країнами-членами за принципом солідарності. Мандат був погоджений представниками країн-членів у рамках Coreper (Ради постійних представників ЄС)», — йдеться у повідомленні.

Запропонований мандат охоплює правила використання підземних газових сховищ та можливості обліку запасів зрідженого природного газу (LNG). Він визначає зобов’язання країн-членів щодо створення таких запасів, виходячи із середнього рівня споживання газу кожною з них за минулі п’ять років. Це зроблено для того, щоб уникнути непропорційного навантаження на ті країни, які мають великі спроможності для зберігання газу.

Оскільки не всі члени ЄС мають газові сховища на своїй території, пропозиції визначають правила доступу до них на території інших країн, а також розподіл фінансового навантаження при заповненні сховищ газом та їх експлуатації.

При цьому посли країн ЄС попередньо погодили правила обов’язкової сертифікації всіх операторів, залучених до експлуатації системи газових сховищ, щоб уникнути потенційних ризиків зовнішнього впливу на цю критично важливу інфраструктуру. Такі впливи потенційно можуть підірвати безпеку енергопостачання або інші інтереси ЄС у сфері безпеки.

Представники країн-членів погодилися, що запропоновані зобов’язання щодо закачування певних обсягів газу у сховища будуть діяти принаймні до 31 грудня 2026 року. Переговорний мандат передбачає певні винятки з цих загальних вимог для Кіпру, Мальти та Ірландії з урахуванням того, що ці країни не мають прямого поєднання із газовою системою інших членів ЄС.

Як зазначається, Єврокомісія оприлюднила свої пропозиції щодо спільного використання газових сховищ 23 березня 2022 року. Європейська Рада 24-25 березня доручила Раді ЄС опрацювати ці пропозиції з урахуванням інтересів та безпеки енергопостачання всіх країн. Такими чином, Французьке головування Ради ЄС розпочинає переговорний процес із Європарламентом з метою швидкого ухвалення тексту угоди, яка набуде чинності після процедури формального затвердження на рівні ЄП та Ради ЄС.

Джерело: elektrovesti