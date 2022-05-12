Робота енергосистеми України на 11 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 31,3 тисячі споживачів.

Зокрема, в Київській області — 13 тисячам, Донецькій — по 10,7 тисячам, Харківській – 3,7 тисячам, Миколаївській – 2,2 тисячам, Запорізькій – 1,3 тисячі.

Газопостачання відновлено майже 2,4 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через бойові дії та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 11 травня в Україні залишаються знеструмленими 798 населених пунктів, загалом близько 722,1 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 336 тисячі споживачів, Харківській — 165 тисяч, Луганській – понад 123,2 тисяч.

Без газопостачання залишаються майже 215 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на звільнених територіях в північному регіоні. На підстанції 750 кВ почався монтаж частини високовольтного обладнання – роз’єднувачів. Інше устаткування повністю підготовлене до монтажу. Водночас на підстанції 330 кВ проходить налагодження системи релейного захисту та автоматики, монтується вимикач.

На високовольтних повітряних лініях 750 та 330 кВ триває демонтаж та заміна пошкоджених опор.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система:

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики.

Водночас внаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС, ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор у транзиті природного газу по точці «Сохранівка».

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.