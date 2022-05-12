Робота енергосистеми України на 11 травня 2022 року

Обновлено: Май 12, 2022.

Робота енергосистеми України на 11 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 31,3 тисячі споживачів.

Зокрема, в Київській області — 13 тисячам, Донецькій — по 10,7 тисячам, Харківській – 3,7 тисячам, Миколаївській – 2,2 тисячам, Запорізькій – 1,3 тисячі.

Газопостачання відновлено майже 2,4 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через бойові дії та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 11 травня в Україні залишаються знеструмленими 798 населених пунктів, загалом близько 722,1 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 336 тисячі споживачів, Харківській — 165 тисяч, Луганській – понад 123,2 тисяч.

Без газопостачання залишаються майже 215 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на звільнених територіях в північному регіоні. На підстанції 750 кВ почався монтаж частини високовольтного обладнання – роз’єднувачів. Інше устаткування повністю підготовлене до монтажу. Водночас на підстанції 330 кВ проходить налагодження системи релейного захисту та автоматики, монтується вимикач.

На високовольтних повітряних лініях 750 та 330 кВ триває демонтаж та заміна пошкоджених опор.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система: 

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики.

Водночас внаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС, ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор у транзиті природного газу по точці «Сохранівка».

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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