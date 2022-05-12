Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

Обновлено: Май 12, 2022.

Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире: капитализация Saudi Aramco превысила капитализацию Apple, ранее занимавшую первое место по этому показателю.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в среду акции почти на самом высоком уровне за всю историю капитализация достигла 2,43 трлн долларов.

В то же время акции Apple упали на 5,2% – капитализация составила 2,37 трлн долл.

Apple занимала первое место по капитализации с 2020 года.

В начале 2022 года этот показатель впервые в истории составил более $3 трлн, но с тех пор стоимость компании снизилась на 19%, тогда как капитализация Saudi Aramco выросла на 27%, пишет Bloomberg.

Агентство добавляет, что энергетические компании выигрывают на фоне инфляции и ограниченного предложения на рынке энергоносителей.

«Во многих технологических и других высокотехнологичных компаниях сейчас идет паническая продажа акций, а деньги с этих активов, похоже, устремляются и на энергетику, которая сейчас выгодна, учитывая цены на рынке», — сказал Тим Гриски, один из опрошенных Bloomberg экспертов по инвестициям.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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