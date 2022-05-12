Шмигаль: Работаем, чтобы горючее появилось в достаточном количестве с адекватной ценой

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«Работаем, чтобы горючее появилось в достаточном количестве и при этом его цена оставалась адекватной нынешним реалиям», — сказал Шмыгаль.

По его словам, объективными причинами дефицита горючего является то, что россия целенаправленно уничтожает запасы и перерабатывающие возможности в Украине. Команда Министерства экономики работает 24/7, чтобы преодолеть дефицит всех потребителей.

«Максимально упрощаем завоз горючего в Украину, расширяем географию получения. В частности, речь идет о завозе горючего из стран Персидского залива, из Азербайджана, с Ближнего Востока. Решением правительства согласовываем сегодня необходимые для этого регламенты», — отметил Премьер-министр.

Как сообщал Укринформ, Шмыгаль ранее подчеркивал, что проблема с дефицитом горючего, возникшим в Украине на фоне военной агрессии российской федерации, в ближайшее время будет решена.