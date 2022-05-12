Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине

Обновлено: Май 12, 2022.

Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине

Немецкий концерн Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине: компания начала процедуру сворачивания всей промышленной деятельности.

Об этом говорится в заявлении Siemens.

Компания напоминает, что после начала войны приостановила весь новый бизнес и международные поставки в РФ и Беларусь.

«Комплексные международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на бизнес деятельность компании в России, в частности на железнодорожное обслуживание и техническое обслуживание», — добавляют в концерне.

На компанию в России трудятся 3000 человек.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было нелегкое решение, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давних отношениях с клиентами на рынке, где мы работаем уже почти 170 лет.

Мы оцениваем влияние на наших сотрудников и будем продолжать поддерживать их по мере своих возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призывах к миру», — заявил президент и генеральный директор Siemens AG Роланд Буш.

Компания добавила, что прекратит свою деятельность в РФ в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями.

Перед этим немецкий концерн Siemens сообщил Российскую железную дорогу (РЖД) о приостановлении контракта на покупку высокоскоростных электропоездов «Сапсан».

Ранее компания попала в скандал после того, как выяснилось, что Siemens поставила в Россию газовые турбины, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.

Siemens сперва отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что располагает всеми доказательствами того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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