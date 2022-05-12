Немецкий концерн Siemens объявил, что выйдет с российского рынка из-за войны в Украине: компания начала процедуру сворачивания всей промышленной деятельности.

Об этом говорится в заявлении Siemens.

Компания напоминает, что после начала войны приостановила весь новый бизнес и международные поставки в РФ и Беларусь.

«Комплексные международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на бизнес деятельность компании в России, в частности на железнодорожное обслуживание и техническое обслуживание», — добавляют в концерне.

На компанию в России трудятся 3000 человек.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было нелегкое решение, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давних отношениях с клиентами на рынке, где мы работаем уже почти 170 лет.

Мы оцениваем влияние на наших сотрудников и будем продолжать поддерживать их по мере своих возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призывах к миру», — заявил президент и генеральный директор Siemens AG Роланд Буш.

Компания добавила, что прекратит свою деятельность в РФ в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями.

Перед этим немецкий концерн Siemens сообщил Российскую железную дорогу (РЖД) о приостановлении контракта на покупку высокоскоростных электропоездов «Сапсан».

Ранее компания попала в скандал после того, как выяснилось, что Siemens поставила в Россию газовые турбины, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.

Siemens сперва отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что располагает всеми доказательствами того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.

Экономическая правда