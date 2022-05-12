Свириденко: ситуация с наличием бензина уже начинает улучшаться

Цены на топливо, дефицит которого сейчас наблюдается в Украине, резко не изменятся, однако возможны корректировки из-за сложной логистики поставок. Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, государство не намерено отказываться от регулирования цен на топливо. Свириденко добавляет, что важным моментом является заключение долгосрочных контрактов — не только частных компаний, но и государством. Таким в образом в будущем можно будет избежать дефицита на рынке, говорит вице-премьер.

По ее данным, в 2021 году Украина производила 18% топлива, остальное доставлялось из-за границы. После начала полномасштабной войны с Россией основным источником поставок стал Евросоюз, однако из-за уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ возник острый дефицит топлива.

Дефицит топлива в Украине

В конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов продлится, пока идет война и действует жесткое ценовое регулирование.

По прогнозам экспертов, дефицит бензина может затянуться до конца лета через что закроется множество АЗС. 7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина уже стоит около 55 гривен. Также сообщалось, что проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с заторами в портах Восточной Европы для решения этой МИД работает над открытием из них «зеленого коридора».

Источник: УНІАН