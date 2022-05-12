Свириденко: ситуация с наличием бензина уже начинает улучшаться

Обновлено: Май 12, 2022.

Свириденко: ситуация с наличием бензина уже начинает улучшаться

Цены на топливо, дефицит которого сейчас наблюдается в Украине, резко не изменятся, однако возможны корректировки из-за сложной логистики поставок. Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, государство не намерено отказываться от регулирования цен на топливо. Свириденко добавляет, что важным моментом является заключение долгосрочных контрактов — не только частных компаний, но и государством. Таким в образом в будущем можно будет избежать дефицита на рынке, говорит вице-премьер.

По ее данным, в 2021 году Украина производила 18% топлива, остальное доставлялось из-за границы. После начала полномасштабной войны с Россией основным источником поставок стал Евросоюз, однако из-за уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ возник острый дефицит топлива.

Дефицит топлива в Украине

В конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов продлится, пока идет война и действует жесткое ценовое регулирование.

По прогнозам экспертов, дефицит бензина может затянуться до конца лета через что закроется множество АЗС. 7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина уже стоит около 55 гривен. Также сообщалось, что проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с заторами в портах Восточной Европы для решения этой МИД работает над открытием из них «зеленого коридора».

Источник: УНІАН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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