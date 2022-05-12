Україна переорієнтовується на нові шляхи постачання пального

Уряд докладає максимум зусиль для пошуку та реалізації шляхів якнайвидшого забезпечення українців пальним. Злагоджена та ритмічна робота всіх каналів поставок допоможе оперативно наповнити ринок необхідним об’ємом пального.

Минулого року Україна імпортувала 82% від усього обсягу споживання пального. Це 9,6 млн тонн. Імпорт здійснювався чотирма видами транспорту: автомобільним, залізничним, морським та трубопровідним.

З початком російського вторгнення структура імпорту радикально змінилася. Морські поставки заблоковані агресором, а через залізничний і трубопровідний транспорт більша частина пального постачалась з рф та білорусі. Наразі з усіх доступних шляхів залишився автомобільний, який до війни забезпечував лише 3% поставок.

“Ми активно переорієнтовуємо Україну на інші маршрути постачання. В результаті збільшили об’єми автоперевезення пального у травні до березня у 15 разів, залізничні та річкові – в 5 разів”, – заявила Перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, цього збільшення поки недостатньо, адже у травні очікується значно більше споживання. Наразі при потребі бензину на травень в обсязі 120 тис тонн Уряд може сприяти забезпеченню його наявності на ринку. Проте триває робота над завезенням запасів для операторів ринку.

Щодо дизелю, то його потреба на травень складає 254 тис тонн. За словами Міністра економіки, цей обсяг вдасться забезпечити за рахунок максимальних обсягів імпорту, збільшивши пропускну спроможність автомобільних переходів та залізничного перевантаження.

“Востаннє логістичні проблеми такого масштабу наша країна вирішувала у 1943-1944 рр. Працюємо над вузлами перевантаження на залізниці; будуємо нестандартні логістичні маршрути через порти Чорного моря, Балтики та Андріатики”, – зауважила Юлія Свириденко.

Україна також отримала позитивні сигнали щодо нових можливостей постачання пального після енергетичного форуму в Варшаві, окрема, щодо технічних можливостей збільшити перевалку пального через Польщу з 60 до 200 тис тонн на місяць.

Міністр економіки підкреслила, що сьогодні сукупні залишки операторів показали мінімальне зростання. Тож великі мережі АЗС змогли збільшити ліміти відпуску палива в одні руки.

Уряд продовжує щоденно комунікувати з операторами ринку, відслідковувати ситуацію та оперативно реагувати на загрози.

Міністерство економіки України