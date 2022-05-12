Украина потеряла из-за войны 27 нефтебаз. Ущерб от разрушений оценивают в $227 млн

Ключевые факты

В текущих расчетах добавлена оценка KSE ущерба от разрушений и повреждений нефтебаз. Потери от разрушений 27 нефтебаз составляют $227 млн.

В новых расчетах наибольший рост ущерба составило увеличение числа поврежденных и разрушенных жилых домов. По последним оценкам проекта, из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн кв. м жилого фонда на $31 млрд. По сравнению с предварительными расчетами этот показатель вырос почти на $1,3 млрд. От разрушений жилищного фонда больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Общие потери экономики, понесенные во время войны, составляют $564–600 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры возросли почти на $2,4 млрд.

Общее количество разрушенных или поврежденных учебных заведений уже почти тысяча, а ущерб достигает $1,3 млрд.

Всего с начала войны РФ против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружения, 83 админздания, 27 нефтебаз и 12 гражданских аэропортов.

Контекст

Общие потери экономики Украины из-за войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.), колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Проект «Россия заплатит» фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры в результате войны и на оценке финансовой стоимости этих потерь. В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, охватывающих не только прямые потери инфраструктуры, но и многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны.

Источник: Forbes