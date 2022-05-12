«Укргідроенерго» у травні забезпечить 30% енергоспоживання Молдови

Обновлено: Май 12, 2022.

«Укргідроенерго» у травні забезпечить 30% енергоспоживання Молдови

Державна акціонерна компанія Молдови Energocom уклала контракт з «Укргідроенерго», за яким та поставить у травні електроенергію обсягом 30% від споживання Молдови. Про це повідомили в пресслужбі Агентства публічної власності Молдови.

«Велися переговори безпосередньо з українськими електроенергетичними компаніями із запитом пропозицій на поставку 30% від необхідного споживання Молдовою. За умовами контракту, на вимогу української сторони ціна закупівлі є комерційною таємницею і не може бути розголошена, але можу підтвердити, що вона нижча за заявки, отримані на попередньому тендері (96 доларів за 1 тис. кВт-год)», – заявив в.о. директора Energocom Володимир Садовий.

Наприкінці квітня Energocom за підсумками прямих переговорів уклав договір купівлі-продажу із Молдовською ДРЕС за ціною 59,5 доларів за 1 тис. кВт-год. Станція зобов’язалася забезпечити у травні 70% потреб Молдови в електроенергії.

Energocom у Молдові є основним постачальником газу та електроенергії за нерегульованими тарифами. Рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій компанія укладає договори про закупівлю з виробниками, а після цього – з постачальниками та дистриб’юторами.

За попередніми даними, за нинішньої закупівельної ціни електроенергії діючі тарифи для кінцевих споживачів у Молдові не збільшаться. Проте регулятор має намір проаналізувати, чи потрібно коригування тарифу.

«Укргідроенерго» експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена ​​електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5,74 тис. МВт.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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