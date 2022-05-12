«Укргідроенерго» у травні забезпечить 30% енергоспоживання Молдови

Державна акціонерна компанія Молдови Energocom уклала контракт з «Укргідроенерго», за яким та поставить у травні електроенергію обсягом 30% від споживання Молдови. Про це повідомили в пресслужбі Агентства публічної власності Молдови.
«Велися переговори безпосередньо з українськими електроенергетичними компаніями із запитом пропозицій на поставку 30% від необхідного споживання Молдовою. За умовами контракту, на вимогу української сторони ціна закупівлі є комерційною таємницею і не може бути розголошена, але можу підтвердити, що вона нижча за заявки, отримані на попередньому тендері (96 доларів за 1 тис. кВт-год)», – заявив в.о. директора Energocom Володимир Садовий.
Наприкінці квітня Energocom за підсумками прямих переговорів уклав договір купівлі-продажу із Молдовською ДРЕС за ціною 59,5 доларів за 1 тис. кВт-год. Станція зобов’язалася забезпечити у травні 70% потреб Молдови в електроенергії.
Energocom у Молдові є основним постачальником газу та електроенергії за нерегульованими тарифами. Рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій компанія укладає договори про закупівлю з виробниками, а після цього – з постачальниками та дистриб’юторами.
За попередніми даними, за нинішньої закупівельної ціни електроенергії діючі тарифи для кінцевих споживачів у Молдові не збільшаться. Проте регулятор має намір проаналізувати, чи потрібно коригування тарифу.
«Укргідроенерго» експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5,74 тис. МВт.
Джерело: elektrovesti