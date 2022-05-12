«Укргідроенерго» у травні забезпечить 30% енергоспоживання Молдови

Державна акціонерна компанія Молдови Energocom уклала контракт з «Укргідроенерго», за яким та поставить у травні електроенергію обсягом 30% від споживання Молдови. Про це повідомили в пресслужбі Агентства публічної власності Молдови.

«Велися переговори безпосередньо з українськими електроенергетичними компаніями із запитом пропозицій на поставку 30% від необхідного споживання Молдовою. За умовами контракту, на вимогу української сторони ціна закупівлі є комерційною таємницею і не може бути розголошена, але можу підтвердити, що вона нижча за заявки, отримані на попередньому тендері (96 доларів за 1 тис. кВт-год)», – заявив в.о. директора Energocom Володимир Садовий.

Наприкінці квітня Energocom за підсумками прямих переговорів уклав договір купівлі-продажу із Молдовською ДРЕС за ціною 59,5 доларів за 1 тис. кВт-год. Станція зобов’язалася забезпечити у травні 70% потреб Молдови в електроенергії.

Energocom у Молдові є основним постачальником газу та електроенергії за нерегульованими тарифами. Рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій компанія укладає договори про закупівлю з виробниками, а після цього – з постачальниками та дистриб’юторами.

За попередніми даними, за нинішньої закупівельної ціни електроенергії діючі тарифи для кінцевих споживачів у Молдові не збільшаться. Проте регулятор має намір проаналізувати, чи потрібно коригування тарифу.

«Укргідроенерго» експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена ​​електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5,74 тис. МВт.

Джерело: elektrovesti