Єврокомісія представить план підвищення енергобезпеки на 195 мільярдів євро

Обновлено: Май 12, 2022.

Європейська комісія (ЄК) готується представити план скорочення залежності Євросоюзу від російських енергоресурсів до 2027 року, що передбачає нові, більш амбітні цілі щодо використання відновлюваних джерел енергії та енергозбереження. План загальним обсягом 195 млрд євро буде представлений 18 травня.

ЄК пропонує підвищити до 45% із нинішніх 40% цільовий показник частки «зеленої» енергетики в енергобалансі ЄС на 2030 рік. Крім того, регулятор пропонує країнам регіону поставити за мету скоротити до цього часу споживання енергії на 13% порівняно з оцінками 2020 року, а не на 9%, як планується зараз.

Європа має намір активніше використовувати поновлювані джерела енергії, нарощувати енергозбереження, диверсифікувати джерела імпорту енергоресурсів та збільшувати інвестиції, щоб замістити постачання вугілля, нафти та природного газу з Росії після її вторгнення в Україну. Стратегія, пропонована ЄК, як очікується, дозволить ЄС економити на закупівлі газу, нафти та вугілля відповідно 80 млрд євро, 12 млрд євро та 1,7 млрд євро на рік.

План європейського регулятора також включає виділення мільярдів євро на інвестиції в інфраструктуру, яка дозволила б забезпечити достатній імпорт СПГ та трубопровідного газу з нових джерел. Найближчим часом знадобляться інвестиції в нафтову інфраструктуру для забезпечення енергобезпеки європейських країн, які повністю залежать від російської нафти, зазначають джерела.

Серед інших цілей, які пропонує ЄК, – збільшення виробництва відновлюваного водню в регіоні до 10 млн тонн на рік до 2030 року та забезпечення його імпорту в обсязі ще 10 млн тонн на рік.

Крім того, Єврокомісія має намір подати комплекс заходів на випадок екстреного припинення постачання газу Росією. 

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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