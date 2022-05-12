Єврокомісія представить план підвищення енергобезпеки на 195 мільярдів євро

Європейська комісія (ЄК) готується представити план скорочення залежності Євросоюзу від російських енергоресурсів до 2027 року, що передбачає нові, більш амбітні цілі щодо використання відновлюваних джерел енергії та енергозбереження. План загальним обсягом 195 млрд євро буде представлений 18 травня.

ЄК пропонує підвищити до 45% із нинішніх 40% цільовий показник частки «зеленої» енергетики в енергобалансі ЄС на 2030 рік. Крім того, регулятор пропонує країнам регіону поставити за мету скоротити до цього часу споживання енергії на 13% порівняно з оцінками 2020 року, а не на 9%, як планується зараз.

Європа має намір активніше використовувати поновлювані джерела енергії, нарощувати енергозбереження, диверсифікувати джерела імпорту енергоресурсів та збільшувати інвестиції, щоб замістити постачання вугілля, нафти та природного газу з Росії після її вторгнення в Україну. Стратегія, пропонована ЄК, як очікується, дозволить ЄС економити на закупівлі газу, нафти та вугілля відповідно 80 млрд євро, 12 млрд євро та 1,7 млрд євро на рік.

План європейського регулятора також включає виділення мільярдів євро на інвестиції в інфраструктуру, яка дозволила б забезпечити достатній імпорт СПГ та трубопровідного газу з нових джерел. Найближчим часом знадобляться інвестиції в нафтову інфраструктуру для забезпечення енергобезпеки європейських країн, які повністю залежать від російської нафти, зазначають джерела.

Серед інших цілей, які пропонує ЄК, – збільшення виробництва відновлюваного водню в регіоні до 10 млн тонн на рік до 2030 року та забезпечення його імпорту в обсязі ще 10 млн тонн на рік.

Крім того, Єврокомісія має намір подати комплекс заходів на випадок екстреного припинення постачання газу Росією.

Джерело: elektrovesti