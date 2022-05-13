11 травня: Ситуація в енергетиці

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Газпром припинив транзит газу через газовимірювальну станцію Сохранівка
Польща може надавати Україні 200 тисяч тонн пального щомісячно
Уряд запропонує мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і воду
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 31,3 тисячі споживачів. Зокрема, в Київській області — 13 тисячам, Донецькій — по 10,7 тисячі, Харківській – 3,7 тисячі, Миколаївській – 2,2 тисячі, Запорізькій – 1,3 тисячі.
- Станом на 11 травня в Україні залишаються знеструмленими 798 населених пунктів, загалом близько 722,1 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 336 тисячі споживачів, Харківській — 165 тисяч, Луганській – понад 123,2 тисячі.
- Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на звільнених територіях в північному регіоні. На підстанції 750 кВ почався монтаж частини високовольтного обладнання – роз’єднувачів. Інше устаткування повністю підготовлене до монтажу. Водночас на підстанції 330 кВ проходить налагодження системи релейного захисту та автоматики, монтується вимикач.
- На високовольтних повітряних лініях 750 та 330 кВ триває демонтаж та заміна пошкоджених опор. Наразі 4 нових опори вже встановлено.
- В недавно звільнених районах Харківщини проводиться, разом із саперами, огляд стану мереж.
- «Укренерго» отримає від ЄБРР 50 млн євро кредитних коштів для підтримки ліквідності. Вони будуть використані для фінансування основної діяльності «Укренерго» у разі недостатності надходжень. Окрім основних операційних витрат, гроші з цього кредиту можна витрачати на закупівлю технологічних втрат електроенергії, допоміжних послуг на ринку електроенергії, для фінансування спеціальних обов’язків (ПСО) зі збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Тобто на все те, що має бути профінансовано для надійної роботи енергосистеми та фінансової стабільності системного оператора.
- НЕК «Укренерго» успішно здійснила першу оплату відсотків за зобов’язаннями за «зеленими» єврооблігаціями сталого розвитку на суму $28,4 млн.
- Власники цінних паперів отримали свої виплати згідно з графіком, визначеним умовами випуску єврооблігацій.
- Випуск єврооблігацій відбувся в листопаді 2021 року.
- Отримані кошти «Укренерго» в повному обсязі використало для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення обсягів ВДЕ.
- НЕК «Укренерго» здійснила свій перший випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку на $825 млн, ставка дохідності — 6,875%.
- Це найбільший випуск єврооблігацій українських корпоративних емітентів, а також найбільший випуск «зелених» єврооблігацій емітентами з України та пострадянського простору. Також серед українських емітентів це перший випуск цінних паперів, які є одночасно інструментом для інвестицій в «зелену» енергетику та сталий розвиток.
Газ
- Газопостачання відновлено майже 2,4 тисячі абонентів.
- Без газопостачання залишаються майже 215 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- О 6:55 11 травня 2022 року оператор ГТС російської федерації ПАТ «Газпром» закрив кран на магістральному газогоні «Союз» на території росії.
- Таким чином, було припинено транзит газу від газовимірювальної станції «Сохранівка».
- О 9.00 цього ж ранку диспетчери ОГТСУ зафіксували несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, які свідчать про закриття газових кранів в р-ні КС «Новопсков» на окупованій території, а саме: кранів на магістральному газопроводі «Союз», а також магістральному газогоні «Новопсков-Шебелинка», що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.
- Наразі транзит природного газу через ГВС «Сохранівка» не відбувається.
- 9 травня диспетчери ОГТСУ отримали інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу по газопроводу Союз шляхом відкриття крану-перемички 17у. Інформація була додатково перевірена та підтверджена.
- Був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу “Союз” в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей.
- Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів.
- Внаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор по точці «Сохранівка».
- Транзит через точку входу «Суджа» становить 72 млн куб. м газу згідно з поданими номінаціями.
Пальне
- В Україні буде створено додатковий стратегічний запас нафтопродуктів, який неможливо буде розбомбити і зруйнувати, заявив заступник керівника ОП Ростислав Шурма.
- Польща погодилася задіяти державну Корпорацію страхування експортних кредитів, яка запропонує додаткові інструменти перестрахування ризиків країни для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів. Це дасть змогу знизити вартість пального, яка раніше збільшувалась внаслідок обов’язку перевізників отримувати додаткове страхове покриття для в’їзду в Україну.
- Польща може виступати великим транзитером пального для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно, повідомила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко.
ЖКГ
Кабінет Міністрів подасть до Верховної Ради законопроекти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду на період військового стану та 6 місяців після його завершення. У рамках цих законопроектів буде визначено компенсаторні механізми, які дають змогу підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.
Міжнародний вимір та санкції
Болгарія узгодила постачання газу з США за цінами нижче, ніж в газпромі.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом