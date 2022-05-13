Болгарія купуватиме американський скраплений газ дешевше, ніж у «Газпрому»

Обновлено: Май 13, 2022.

Болгарія купуватиме американський скраплений газ дешевше, ніж у «Газпрому»

Прем’єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков провів із віце-президентом США Камалою Харріс у Вашингтоні зустріч, на якій досягнуто домовленості про постачання американського скрапленого газу (СПГ) на більш вигідних, ніж російські, умовах.

«Було домовлено, що реальні поставки скрапленого газу (із США – ред.) до Болгарії здійснюватимуться за цінами, нижчими від цін «Газпрому», починаючи з червня», — йдеться в прес-релізі болгарського уряду за підсумками зустрічі.

Петков заявив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою Євросоюзу є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.

27 квітня російський монополіст «Газпром» повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG у зв’язку з несплатою в рублях.

Нагадаємо, Росія закликала компанії відкривати два рахунки – один у євро, а другий у рублях – і запевняла, що оплата не буде зарахована, доки не надійдуть рублі. Такий крок може свідчити про те, що РФ, незважаючи на публічний шантаж, намагається не опинитися в ситуації фактичного газового ембарго і утримати газові доходи, що визначають для економіки.

Однак Європейська комісія заявила, що оплата російського газу рублями порушить санкції. Через відмову платити за блакитне паливо у російській валюті Польща та Болгарія вже були відрізані від поставок, а терміни платежів для інших країн закінчуються пізніше у травні.

Джерело: elektrovesti

Автор:

(Всего статей: 912)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: