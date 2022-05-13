Болгарія купуватиме американський скраплений газ дешевше, ніж у «Газпрому»

Прем’єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков провів із віце-президентом США Камалою Харріс у Вашингтоні зустріч, на якій досягнуто домовленості про постачання американського скрапленого газу (СПГ) на більш вигідних, ніж російські, умовах.

«Було домовлено, що реальні поставки скрапленого газу (із США – ред.) до Болгарії здійснюватимуться за цінами, нижчими від цін «Газпрому», починаючи з червня», — йдеться в прес-релізі болгарського уряду за підсумками зустрічі.

Петков заявив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою Євросоюзу є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.

27 квітня російський монополіст «Газпром» повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG у зв’язку з несплатою в рублях.

Нагадаємо, Росія закликала компанії відкривати два рахунки – один у євро, а другий у рублях – і запевняла, що оплата не буде зарахована, доки не надійдуть рублі. Такий крок може свідчити про те, що РФ, незважаючи на публічний шантаж, намагається не опинитися в ситуації фактичного газового ембарго і утримати газові доходи, що визначають для економіки.

Однак Європейська комісія заявила, що оплата російського газу рублями порушить санкції. Через відмову платити за блакитне паливо у російській валюті Польща та Болгарія вже були відрізані від поставок, а терміни платежів для інших країн закінчуються пізніше у травні.

Джерело: elektrovesti