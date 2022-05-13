Еще 10 европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа – Bloomberg

Еще 10 европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа. По словам премьера Италии Марио Драги, самый крупный импортер газа Германия уже рассчиталась в рублях. Об этом пишет Bloomberg .

Ключевые факты

Таким образом, уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в российском Газпромбанке. Отмечается, что еще 14 клиентов попросили предоставить документы, необходимые для открытия, рассказал агентству приближенный к «Газпрому» собеседник.

ЕС до сих пор окончательно не дал оценки того, нарушает ли новый рублевый механизм санкции блока. В то же время премьер-министр Италии Марио Драга заявил на пресс-конференции в среду, что компании смогут платить за газ рублями без нарушения санкций.

«Большинство импортеров газа уже открыли рублевый счет в «Газпроме», – заявил он и добавил, что самый крупный импортер газа Германия уже рассчиталась в рублях.

По словам собеседника Bloomberg, количество клиентов, рассчитавшихся в рублях, остается на уровне четырех, как и в прошлом месяце. По его словам, платежи от других покупателей должны поступить позже в этом месяце.

Контекст

Согласно схеме России, европейские компании будут платить Газпромбанку за импорт газа в евро, чтобы не нарушать санкции. А российский банк, против которого не были введены ограничения, по запросу европейских импортеров будет конвертировать выплаченные суммы в рубли, которые будут зачислены на другой счет, открытый для компаний из ЕС. И с этого счета они будут потом платить России за поставки.

Советники Еврокомиссии пришли к выводу, что любые попытки ЕС ввести санкции против Газпромбанка полностью подорвут существующий механизм оплаты за российский газ, что приведет к катастрофической остановке поставок в Европу. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что каждая конкретная компания, заключившая соглашение с «Газпромом», должна сама решать, следует ли выполнять и как интерпретировать эти договоренности. Однако он призвал импортеров строго соблюдать положения этих контрактов.