Еще 10 европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа – Bloomberg

Обновлено: Май 13, 2022.

Еще 10 европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа – Bloomberg

Еще 10 европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа. По словам премьера Италии Марио Драги, самый крупный импортер газа Германия уже рассчиталась в рублях. Об этом пишет Bloomberg.

Ключевые факты

  • Таким образом, уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в российском Газпромбанке. Отмечается, что еще 14 клиентов попросили предоставить документы, необходимые для открытия, рассказал агентству приближенный к «Газпрому» собеседник.
  • ЕС до сих пор окончательно не дал оценки того, нарушает ли новый рублевый механизм санкции блока. В то же время премьер-министр Италии Марио Драга заявил на пресс-конференции в среду, что компании смогут платить за газ рублями без нарушения санкций.
  • «Большинство импортеров газа уже открыли рублевый счет в «Газпроме», – заявил он и добавил, что самый крупный импортер газа Германия уже рассчиталась в рублях.
  • По словам собеседника Bloomberg, количество клиентов, рассчитавшихся в рублях, остается на уровне четырех, как и в прошлом месяце. По его словам, платежи от других покупателей должны поступить позже в этом месяце.

Контекст

Согласно схеме России, европейские компании будут платить Газпромбанку за импорт газа в евро, чтобы не нарушать санкции. А российский банк, против которого не были введены ограничения, по запросу европейских импортеров будет конвертировать выплаченные суммы в рубли, которые будут зачислены на другой счет, открытый для компаний из ЕС. И с этого счета они будут потом платить России за поставки.

Советники Еврокомиссии пришли к выводу, что любые попытки ЕС ввести санкции против Газпромбанка полностью подорвут существующий механизм оплаты за российский газ, что приведет к катастрофической остановке поставок в Европу. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что каждая конкретная компания, заключившая соглашение с «Газпромом», должна сама решать, следует ли выполнять и как интерпретировать эти договоренности. Однако он призвал импортеров строго соблюдать положения этих контрактов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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