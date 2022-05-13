«Укренерго» відновило 90% інфраструктури на звільнених територіях

Обновлено: Май 13, 2022.

НАК «Укренерго» відновила понад 90% енергетичної інфраструктури на територіях, які були звільнені від російських загарбників, та забезпечила надійне постачання електроенергії для більш як 6 млн українців.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу.

«Україна і енергосистема за роки незалежності ніколи не бачила такого масштабу руйнувань, з якими стикнулась 24 лютого, після початку широкомасштабного російського вторгнення. Цілі області нашої держави стали «жертвами» ворога. І вже після їх деокупації, звільнення на сьогодні нам вдалось відновити понад 90% інфраструктури, забезпечивши таким чином надійне енергоживлення для понад шести мільйонів наших співгромадян», – розповів він.

За словами очільника «Укренерго», ті обсяги робіт, з якими стикнулась компанія, стали безпрецедентними. Але завдяки створеним запасам матеріальних ресурсів на складах, було сформовано 40 бригад, які в режимі 24/7 працювали і працюють над відновленням електричної інфраструктури, пошкодженої окупантами.

«Наразі ми вже відновили 28 високовольтних повітряних ліній і 12 підстанцій. Це приблизно, 10% від всієї нашої інфраструктури. Щоб ви розуміли масштаби руйнувань, в нас на Миколаївщині була лінія, яка мала понад 300 пошкоджень. І нам фактично в ручному режимі довелось перебирати цю лінію, аби відновити живлення споживачам», – додав Кудрицький.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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