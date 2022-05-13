В ЕС рассматривают возможность отсрочить введение эмбарго на нефть из РФ — Bloomberg

Отмечается, что блокируя эмбарго на российскую нефть Венгрия блокирует весь шестой пакет санкций.

Некоторые страны-члены Европейского союза считают возможной отсрочку введения эмбарго на российскую нефть. Такой вариант развития событий возможен в том случае, если Венгрия продолжит блокировку.

Дипломаты отметили, что если Будапешт заблокирует введение нефтяного эмбарго против России, то заблокированным окажется весь шестой пакет санкций. Таким образом, отсрочка эмбарго позволила бы ввести другие ограничения.

В то же время многие страны ЕС обеспокоены тем, что отказ от блокировки нефти из РФ станет признаком слабости.