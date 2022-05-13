В ЕС рассматривают возможность отсрочить введение эмбарго на нефть из РФ — Bloomberg

Некоторые страны-члены Европейского союза считают возможной отсрочку введения эмбарго на российскую нефть. Такой вариант развития событий возможен в том случае, если Венгрия продолжит блокировку.

Об этом пишет Bloomberg.

Дипломаты отметили, что если Будапешт заблокирует введение нефтяного эмбарго против России, то заблокированным окажется весь шестой пакет санкций. Таким образом, отсрочка эмбарго позволила бы ввести другие ограничения.

В то же время многие страны ЕС обеспокоены тем, что отказ от блокировки нефти из РФ станет признаком слабости.

На данный момент ведется работа по полному пакету санкций, в том числе поэтапное введение запрета на российскую нефть. Решение станет известно 16 мая, когда главы МИД ЕС соберутся в Брюсселе.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии — до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для Владимира Путина.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. По его словам, президент России Владимир Путин думал, что сможет захватить Украину и разделить демократические силы мира своей быстрой победой.