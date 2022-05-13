В ЕС рассматривают возможность отсрочить введение эмбарго на нефть из РФ — Bloomberg

Обновлено: Май 13, 2022.

В ЕС рассматривают возможность отсрочить введение эмбарго на нефть из РФ — Bloomberg

Некоторые страны-члены Европейского союза считают возможной отсрочку введения эмбарго на российскую нефть. Такой вариант развития событий возможен в том случае, если Венгрия продолжит блокировку.

Об этом пишет Bloomberg.

Дипломаты отметили, что если Будапешт заблокирует введение нефтяного эмбарго против России, то заблокированным окажется весь шестой пакет санкций. Таким образом, отсрочка эмбарго позволила бы ввести другие ограничения.

В то же время многие страны ЕС обеспокоены тем, что отказ от блокировки нефти из РФ станет признаком слабости.

На данный момент ведется работа по полному пакету санкций, в том числе поэтапное введение запрета на российскую нефть. Решение станет известно 16 мая, когда главы МИД ЕС соберутся в Брюсселе.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии — до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для Владимира Путина.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. По его словам, президент России Владимир Путин думал, что сможет захватить Украину и разделить демократические силы мира своей быстрой победой.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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