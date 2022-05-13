В Европарламенте предлагают ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Проект резолюции подготовил испанский депутат Луис Гарикано. Документ приветствует «обоснованные санкции» ЕС против России.

В тексте резолюции говорится о расширении санкционного списка Евросоюза и предлагается добавить в него европейских членов советов директоров крупных российских компаний. Среди предложенных лиц есть бывший канцлер Германии Шредер.

Европарламент будет голосовать за соответствующий документ на следующей неделе, но единогласного решения среди евродепутатов пока нет. Две крупнейшие группы, Европейская народная партия, Социалисты и демократы, пока не пришли к единому мнению касательно резолюции. Но автор документа и несколько других чиновников верят, что решение будет принято.