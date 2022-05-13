В Европарламенте предлагают ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Обновлено: Май 13, 2022.

В Европарламенте предлагают ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Либеральная группа Renew Europe в Европейском парламенте предложила расширить санкционный список. В перечень хотят добавить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Проект резолюции подготовил испанский депутат Луис Гарикано. Документ приветствует «обоснованные санкции» ЕС против России.

В тексте резолюции говорится о расширении санкционного списка Евросоюза и предлагается добавить в него европейских членов советов директоров крупных российских компаний. Среди предложенных лиц есть бывший канцлер Германии Шредер.

Европарламент будет голосовать за соответствующий документ на следующей неделе, но единогласного решения среди евродепутатов пока нет. Две крупнейшие группы, Европейская народная партия, Социалисты и демократы, пока не пришли к единому мнению касательно резолюции. Но автор документа и несколько других чиновников верят, что решение будет принято.

Напомним, бывший канцер Германии занимает руководящие должности в российских энергетических компаниях «Роснефть» и «Газпром». Он отказался разрывать отношения с Москвой.

Также Шредер заявил, что не сожалеет о своей позиции касательно России, несмотря на войну в Украине. При этом, он не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Шредера, а социал-демократы призвали исключить его из партии.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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