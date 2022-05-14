Дефіцит пального: АМКУ розпочинає дослідження

Обновлено: Май 14, 2022.

Дефіцит пального: АМКУ розпочинає дослідження

Протягом двох тижнів АМКУ моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, також отримує інформацію від споживачів та органів влади.     

При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються – черги можуть досягати «декількох кілометрів».

Відтак Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо дотримання суб’єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Мета – з’ясувати, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на ринках роздрібної реалізації пального, зокрема, що стосується обмеження пропозиції протягом квітня – травня 2022 року, чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку.

Першим заходом в рамках дослідження стала робоча зустріч з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, яка відбулась 12 травня в АМКУ.

Заступниця голови АМКУ – державна уповноважена Анжеліка Коноплянко під час зустрічі повідомила про початок дослідження та висловила сподівання, що суб’єкти господарювання, розуміючи важливість питання, будуть співпрацювати з Комітетом.

«Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації», — зазначила Анжеліка Коноплянко.

Своєю чергою під час зустрічі представники бізнесу коротко розповіли про ситуацію у галузі та проблеми, які, за їхніми словами, заважають швидко вирішити проблему з дефіцитом пального. Мова йшла, зокрема, про неможливість швидкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку та державне регулювання цін на пальне. Також вони висловили готовність надавати інформацію та сприяти роботі Комітету.

Джерело: АМКУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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