Министерство экономики планирует в ближайшие недели решить проблему дефицита топлива в Украине

Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.

Об этом во время заседания правительства сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«У нас при нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней по меньшей мере», — сказала она.

Для решения этой проблемы Министерство экономики планирует существенно увеличить импорт нефтепродуктов. Для этого проведены переговоры со странами Евросоюза, чтобы их порты принимали танкеры с нефтепродуктами для Украины, также планируется увеличить речные перевозки по Дунаю и есть договоренность с Венгрией об увеличении реверса трубопроводным транспортом — до 50 тыс. тонн в месяц. Также планируется запустить отдельную зеленую автополосу для нефтевозов из Польши.

Планируется, что в мае импорт нефтепродуктов по железной дороге увеличится до 180 тыс. тонн (в марте — 35 тыс. тонн), автомобильным транспортом — не менее чем 85 тыс. тонн (в марте — 5 тыс. тонн).