Министерство экономики планирует в ближайшие недели решить проблему дефицита топлива в Украине

Обновлено: Май 14, 2022.

Министерство экономики планирует в ближайшие недели решить проблему дефицита топлива в Украине

Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.

Об этом во время заседания правительства сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

 «У нас при нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней по меньшей мере», — сказала она.

Для решения этой проблемы Министерство экономики планирует существенно увеличить импорт нефтепродуктов. Для этого проведены переговоры со странами Евросоюза, чтобы их порты принимали танкеры с нефтепродуктами для Украины, также планируется увеличить речные перевозки по Дунаю и есть договоренность с Венгрией об увеличении реверса трубопроводным транспортом — до 50 тыс. тонн в месяц. Также планируется запустить отдельную зеленую автополосу для нефтевозов из Польши.

Планируется, что в мае импорт нефтепродуктов по железной дороге увеличится до 180 тыс. тонн (в марте — 35 тыс. тонн), автомобильным транспортом — не менее чем 85 тыс. тонн (в марте — 5 тыс. тонн).

«Благодаря тем мерам, которые я перечислила, к концу месяца мы получим 350-360 тыс. тонн горючего с абсолютно новых логистических маршрутов. То есть, в мае мы увеличили ежесуточный объем импорта с 4 тыс. тонн до 11-12 тыс. тонн. Мы смотрим на данные ежесуточного потребления, который сегодня составляет 13 тыс. тонн, что мы практически полностью объем импорта сможем направить на внутреннее потребление… По уточненному прогнозу, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Такой же объем импорта законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос — логистически завезти весь объем в Украину», — добавила Свириденко.

Источник: УНІАН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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