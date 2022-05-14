Умер президент ОАЭ шейх Халифа Аль Нахайян

Обновлено: Май 14, 2022.

Умер президент ОАЭ шейх Халифа Аль Нахайян
На 74-м году жизни скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов и один из самых богатых людей мира шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян.

Об этом 13 мая сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

МВД страны объявило официальный траур: в ОАЭ на 40 дней опустят флаги, а также на 3 дня, начиная с сегодняшнего, приостановят работу все министерства, ведомства, федеральные, местные и частные структуры.

Причины смерти главы государства не отмечаются, однако известно, что он долгие годы боролся с болезнью, обнаруженной после инсульта в январе 2014 года. С тех пор шейх редко появлялся на публике, а фактическим руководителем страны был его сводный брат — наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид Аль Нахайян. Ожидается, что он будет претендовать на пост президента, отмечает The Guardian.

Халифу Аль Нахайяну было 73 года. В 2004 году он стал вторым президентом ОАЭ, сменив в должности отца. В то же время шейх считался одним из самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes: состояние семьи Аль Нахайяна оценили примерно в 150 млрд долларов.

Одно из самых высоких в мире зданий «Бурдж-Дубай» в 2010 году переименовали в «Бурдж-Халифа» в честь Аль Нахайяна после того, как правительство ОАЭ освободило Дубай от долгов во время финансового кризиса.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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