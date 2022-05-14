Умер президент ОАЭ шейх Халифа Аль Нахайян

Об этом 13 мая сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

МВД страны объявило официальный траур: в ОАЭ на 40 дней опустят флаги, а также на 3 дня, начиная с сегодняшнего, приостановят работу все министерства, ведомства, федеральные, местные и частные структуры.

Причины смерти главы государства не отмечаются, однако известно, что он долгие годы боролся с болезнью, обнаруженной после инсульта в январе 2014 года. С тех пор шейх редко появлялся на публике, а фактическим руководителем страны был его сводный брат — наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид Аль Нахайян. Ожидается, что он будет претендовать на пост президента, отмечает The Guardian.

Халифу Аль Нахайяну было 73 года. В 2004 году он стал вторым президентом ОАЭ, сменив в должности отца. В то же время шейх считался одним из самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes: состояние семьи Аль Нахайяна оценили примерно в 150 млрд долларов.

Одно из самых высоких в мире зданий «Бурдж-Дубай» в 2010 году переименовали в «Бурдж-Халифа» в честь Аль Нахайяна после того, как правительство ОАЭ освободило Дубай от долгов во время финансового кризиса.