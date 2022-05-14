«За такое надо расстреливать»: министр энергетики Галушенко о ситуации на рынке топлива

Министр энергетики Герман Галущенко не исключает, что некоторые игроки рынка топлива пытаются максимально заработать на водителях в условиях войны торгуя бензином по ценам выше рекомендуемых Кабмином. Об этом Галущенко заявил в интервью Forbes.

«Мы не можем исключать недобросовестные действия игроков рынка. Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. Это даже не недобросовестная конкуренция, за это нужно расстреливать. Не могу сейчас сказать, кто именно это делает и в каких объемах. Должны быть соответствующие действия силовых структур, Антимонопольного комитета. Они разберутся», — сказал министр.

По его словам, с начала войны потребление нефтепродуктов упало на 72%, а потребности топлива в мае составляют примерно 100 тысяч тонн бензина и 250 тысяч тонн дизеля. При этом министр добавил, что объемы импорта растут каждый день.

«Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть более конкретные термины с учетом ситуации безопасности», — сказал Галущенко.

Источник: ДЕЛО