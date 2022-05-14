«За такое надо расстреливать»: министр энергетики Галушенко о ситуации на рынке топлива

Обновлено: Май 14, 2022.

«За такое надо расстреливать»: министр энергетики Галушенко о ситуации на рынке топлива

Министр энергетики Герман Галущенко не исключает, что некоторые игроки рынка топлива пытаются максимально заработать на водителях в условиях войны торгуя бензином по ценам выше рекомендуемых Кабмином. Об этом Галущенко заявил в интервью Forbes.

«Мы не можем исключать недобросовестные действия игроков рынка. Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. Это даже не недобросовестная конкуренция, за это нужно расстреливать. Не могу сейчас сказать, кто именно это делает и в каких объемах. Должны быть соответствующие действия силовых структур, Антимонопольного комитета. Они разберутся», — сказал министр.

По его словам, с начала войны потребление нефтепродуктов упало на 72%, а потребности топлива в мае составляют примерно 100 тысяч тонн бензина и 250 тысяч тонн дизеля. При этом министр добавил, что объемы импорта растут каждый день.

«Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть более конкретные термины с учетом ситуации безопасности», — сказал Галущенко.

Источник: ДЕЛО

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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