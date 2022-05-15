Правительство повысило предельную цену на бензин и уменьшило на дизтопливо

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 33,36 гривни за литр и дизельного топлива в размере 35,31 гривни за литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на середину мая.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По сравнению с началом месяца, цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо – уменьшилась на 32 копейки.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 42,31 грн/литр.

В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л

В начале мая Кабмин повысил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цены на дизтопливо с 5 до 7 грн/литр, для бензинов – с 4,55 до 6,5 грн/литр.

Также новая версия постановления о госрегулировании содержит норму, разрешающую нерегулируемую цену на премиальные марки при наличии в продаже стандартной марки.

Экономическая правда