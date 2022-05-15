Правительство повысило предельную цену на бензин и уменьшило на дизтопливо

Обновлено: Май 15, 2022.

Правительство повысило предельную цену на бензин и уменьшило на дизтопливо

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 33,36 гривни за литр и дизельного топлива в размере 35,31 гривни за литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на середину мая.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По сравнению с началом месяца, цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо – уменьшилась на 32 копейки.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 42,31 грн/литр.

В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л

В начале мая Кабмин повысил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цены на дизтопливо с 5 до 7 грн/литр, для бензинов – с 4,55 до 6,5 грн/литр.

Также новая версия постановления о госрегулировании содержит норму, разрешающую нерегулируемую цену на премиальные марки при наличии в продаже стандартной марки.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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