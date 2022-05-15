Робота енергосистеми України на 15 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 65,8 тисячі споживачів.
Зокрема, в Київській області — 16,2 тисячі, Чернігівській – 11,3 тисячі, Харківській – 10 тисячам, Одеській – 8,5 тисячі, Дніпропетровській — 6,4 тисячі, Донецькій – 4 тисячам, Миколаївській — 3,1 тисячі, Сумській — 2,7 тисячі, Херсонській – 2,6 тисячі, Житомирській – 1 тисячі споживачів.
Газопостачання відновлено понад 12 тисячам абонентів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Станом на 15 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 873 населених пунктів, загалом близько 686 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 323 тисячі споживачів, Харківській — 149 тисяч, Луганській – понад 128 тисяч.
Без газопостачання залишаються 216,5 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
Джерело: КМУ