Боррель: Нефтяное эмбарго в отношении РФ не удается согласовать из-за серьезных разногласий

Серьезные разногласия, которые существуют между странами Евросоюза, станут препятствием на пути к согласованию введения нефтяного эмбарго в отношении России. Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД стран-членов организации.

«Мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать», — заявил Боррель, слова которого приводит агентство ТАСС.

Политик отметил, что вопрос о введении эмбарго на российскую нефть не уходит из повестки встречи глав МИД ЕС. Вместе с тем он подчеркнул, что позиции противников данной меры остаются очень сильными.

Введение нефтяного эмбарго обсуждается странами Евросоюза в качестве очередной меры, которая, по их замыслу, должна остановить спецоперацию на Украине.