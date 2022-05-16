Галущенко розкрив подробиці контракту Угорщини з рф щодо газу

Обновлено: Май 16, 2022.

Галущенко розкрив подробиці контракту Угорщини з рф щодо газу

Угорщина має корупційний газовий контракт з Росією, за яким ціна на газ в рази нижча, ніж для інших європейських країн.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

«Угорщина має окремий контракт по газу. Ціна за цим контрактом в рази нижча, ніж ціни на європейському ринку. Це як? Зрозуміло, що це не просто так», — зазначив він. Галущенко наголосив, що це елемент впливу, який вимагає певних дій від сторони, яка отримує цей бонус. «Наприклад — не пускати Україну в НАТО. Хіба це не корупція? Теж саме було з Україною. Нам Росія дала знижку на газ, а ми продовжили термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Що це, як не корупція?», — підкреслив міністр. Водночас, за словами Галущенка, Угорщина не може робити, що їй заманеться, будучи членом ЄС, «Ключове, що Угорщина є членом ЄС і має виконувати колегіальні рішення Союзу. Якщо одна країна йде проти рішення Євросоюзу, то, в моєму розумінні, було б чесно, щоб ця країна не могла б розраховувати на гроші, програми і можливості, які дає ЄС», — заявив міністр.

Галущенко визнав, що вихід з цієї ситуації для Угорщини буде проблемним, і що угорський уряд може вагатися саме через наслідки відмови від корупційного російського газу. «Вони кажуть, що в них зростуть платіжки. Так, дійсно, можливо, ціни зростуть. І політики мають пояснювати виборцям, чому саме зросли ціни. Це – тягар, який вони не хочуть на себе брати. Але не треба знімати з рахунків корупцію, як явище. Повірте, в деяких країнах ЄС, на жаль, також є корупція», — підкреслив він.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/galushchenko-raskryl-podrobnosti-kontrakta-vengrii-po-gazu-s-rf

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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