У Британії затримали активістів, які не пускали в порт грецький танкер з російським паливом

Протестувальники Greenpeace заблокували прохід грецького танкера в південний порт Англії через російський паливний вантаж, поліція провела затримання.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.

Велика Британія та Європейський Союз заборонили суднам під російським прапором заходити в їх порти з деякими винятками.

Сполучене Королівство заявило, що поступово припинить імпорт російської нафти до кінця року, що означає, що судна під іноземним прапором, які перевозять російські вантажі, поки що можуть заходити в порти.

Greenpeace повідомив, що 12 активістів зайняли пристань у неділю ввечері на території компанії Navigator Terminals на Темзі в Ессексі, де планував вивантажити свій вантаж танкер Andromeda під грецьким прапором.

Речник британського уряду сказав: «Немає жодного виправдання для руйнівних дій Greenpeace, які є абсолютно неприйнятними».

Поліція Ессекса повідомила в понеділок, що місце було очищено від протестувальників. Поліцейські здійснили загалом 15 затримань, усі активісти залишалися під вартою.

«Поліція не є антипротестною, але ми повинні втручатися там, де є ризик для життя або там, де є підозра, що порушуються закони», — заявила поліція Ессекса.

Протягом останніх тижнів низка суден, що перевозять російські вантажі, змінили курс після протестів у портах Британії та ЄС.

Джерело: Європейська правда