Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным.

Обновлено: Май 16, 2022.

Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным.

Китай в январе–феврале 2022 года нарастил добычу нефти на 4,6% в годовом выражении, природного газа — на 6,7%, сообщило государственное статистическое бюро КНР.

За первые два месяца текущего года Китай добыл 33,47 млн тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,6%. Среднесуточный объем добычи в январе–феврале составил 567 тыс. тонн. Объем переработки нефти за рассматриваемый период достиг 113,01 млн тонн — снижение в годовом выражении на 1,1%. При этом за первые два месяца года страна сократила импорт нефти на 4,9% — до 85,14 млн тонн.

Добыча газа в Китае за первые два месяца года составила 37,2 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,7%. Среднесуточный объем добычи достиг 630 млн кубометров. Импорт газа за отчетный период сократился на 3,8%, до 19,86 млн тонн.

Вырос и показатель добычи угля. В январе–феврале в Китае добыли 690 млн тонн угля — на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, среднесуточный объем добычи составил 11,64 млн тонн. Импорт угля за указанный период упал на 14%, составив 35,4 млн тонн, отмечает ПРАЙМ.

 Источник:Нефть и Капитал

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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