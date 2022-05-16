Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным.

Китай в январе–феврале 2022 года нарастил добычу нефти на 4,6% в годовом выражении, природного газа — на 6,7%, сообщило государственное статистическое бюро КНР.

За первые два месяца текущего года Китай добыл 33,47 млн тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,6%. Среднесуточный объем добычи в январе–феврале составил 567 тыс. тонн. Объем переработки нефти за рассматриваемый период достиг 113,01 млн тонн — снижение в годовом выражении на 1,1%. При этом за первые два месяца года страна сократила импорт нефти на 4,9% — до 85,14 млн тонн.

Добыча газа в Китае за первые два месяца года составила 37,2 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,7%. Среднесуточный объем добычи достиг 630 млн кубометров. Импорт газа за отчетный период сократился на 3,8%, до 19,86 млн тонн.

Вырос и показатель добычи угля. В январе–феврале в Китае добыли 690 млн тонн угля — на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, среднесуточный объем добычи составил 11,64 млн тонн. Импорт угля за указанный период упал на 14%, составив 35,4 млн тонн, отмечает ПРАЙМ.