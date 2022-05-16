Якщо війна затягнеться, Україну чекає підвищення податків та навіть націоналізація — міністр економіки

Якщо війна в Україні триватиме більше, ніж «три-чотири місяці», уряду доведеться вжити болючих заходів для утримання економіки на плаву. Зокрема, це суттєве підвищення податків, різке скорочення видатків та навіть націоналізація, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю The Economist.

«Те, що останніми роками перетворилося на досить ринкову економіку, що вільно обертається, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу», — заявив Марченко.

За його словами, уже приблизно на чверть скоротилися митні надходження через скорочення імпорту та призупинення дії багатьох мит. Також через війну в Україні країна щомісяця втрачає $5 млрд, що становить 5% ВВП України.

Також країна має труднощі з експортом зернових, які вона не може вивезти через блокування українських портів, а також іншого продовольства, яке в тому числі закуповувала Європа.

Джерело: zn.ua