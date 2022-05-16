ЄС може встановити «стелю» цін на газ

Євросоюз може втрутитися в енергоринок та запровадити обмеження ціни на газ, якщо Росія, найбільший постачальник ЄС, перекриє потік. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проект документу Єврокомісії. Цей крок стане частиною пакету заходів щодо заміни імпорту російського газу після вторгнення РФ до України. Документ має рекомендувати узгодити загальні принципи підготовки до надзвичайної ситуації та нестачі газу в регіоні. Якщо ситуація з газом стане критичною, запровадження «стелі» ціни (прайс-кепів) буде тимчасовим, а ринкова ціна має використовуватися якнайдовше, йдеться у проекті документа. Прийняття Єврокомісією очікується 18 травня, але на той час він ще може зазнати змін. Крім того, документ містить низку короткострокових заходів щодо стабілізації ринку. Зокрема, уряди хочуть дозволити розширити регулювання роздрібних цін на природний газ, а сировинним торговцям можуть розробити механізм екстреної підтримки ліквідності для торговців сировинними товарами та інші. Планується, що такі тимчасові заходи не продовжаться довше за червень 2023 року.
Джерело: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/es-mozhet-ustanovit-potolok-cen-na-gaz