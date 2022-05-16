ЄС може встановити «стелю» цін на газ

Обновлено: Май 16, 2022.

ЄС може встановити «стелю» цін на газ

Євросоюз може втрутитися в енергоринок та запровадити обмеження ціни на газ, якщо Росія, найбільший постачальник ЄС, перекриє потік. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проект документу Єврокомісії. Цей крок стане частиною пакету заходів щодо заміни імпорту російського газу після вторгнення РФ до України. Документ має рекомендувати узгодити загальні принципи підготовки до надзвичайної ситуації та нестачі газу в регіоні. Якщо ситуація з газом стане критичною, запровадження «стелі» ціни (прайс-кепів) буде тимчасовим, а ринкова ціна має використовуватися якнайдовше, йдеться у проекті документа. Прийняття Єврокомісією очікується 18 травня, але на той час він ще може зазнати змін. Крім того, документ містить низку короткострокових заходів щодо стабілізації ринку. Зокрема, уряди хочуть дозволити розширити регулювання роздрібних цін на природний газ, а сировинним торговцям можуть розробити механізм екстреної підтримки ліквідності для торговців сировинними товарами та інші. Планується, що такі тимчасові заходи не продовжаться довше за червень 2023 року.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/es-mozhet-ustanovit-potolok-cen-na-gaz

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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