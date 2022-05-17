Електроенергія з України допоможе ЄС замістити 17% експорту російського газу, – Міненерго

Обновлено: Май 17, 2022.

Електроенергія з України допоможе ЄС замістити 17% експорту російського газу, – Міненерго

Україна надала свої пропозиції до стратегії REpowerEU, які передбачають практичні кроки щодо використання експортних потужностей української енергосистеми.

На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник під час виступу на 25-й конференції Gazterm-2022, що відбувається 16-17 травня у Польщі. Захід присвячений темі посилення регіонального співробітництва в енергетичній сфері як відповіді на виклики, що виникли внаслідок стрімких глобальних змін.

Енергетика стала однією з ліній фронту війни росії не тільки проти України. «Російські нафта, газ і ядерне паливо – це зброя, яку Кремль використовує проти всього вільного світу. Відмова європейського бізнесу від російської енергії – це вже прагматичне комерційне рішення, адже росія давно перестала бути надійним і передбачуваним партнером. Водночас для Європи незалежність від російських енергоресурсів – це в першу чергу питання безпеки», — наголосив Микола Колісник.

Заступник Міністра зазначив, що зараз необхідні рішучі дії з боку урядів європейських держав щодо повної відмови від російських енергоносіїв. «Нова REpowerEU-стратегія повинна надавати чіткі рішення у трьох аспектах: як замінити російську енергію, як припинити російський контроль над енергетичними активами в Європі та як гарантувати, що така ситуація більше не повториться», — наголосив Микола Колісник.

Водночас Україна залишається надійним партнером Європи в сфері енергетики і готова зробити суттєвий внесок у надійність постачання природного газу у європейські країни, зокрема, завдяки потужним підземним сховищам обсягом 31 млрд куб. м. Україна готова запропонувати близько половини від цих потужностей європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.

Україна також може допомогти європейським країнам позбавитись залежності від російських енергоносіїв завдяки експорту електроенергії. «За нашими оцінками, електроенергія з України може замістити близько 17% російського газу, що експортується до ЄС», — зазначив Микола Колісник.

Джерело: Міненерго

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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