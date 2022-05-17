«Последовательный противник экономической свободы»: бизнес просит Зеленского об отставке Гетманцева

Об этом говорится в обращении бизнеса к Зеленскому.

В письме предприниматели выразили «всестороннюю поддержку» Зеленскому в отстаивании интересов Украины.

В обращении говорится, что его цель — привлечь внимание президента к «катастрофическим ошибкам или сознательному разрушению экономики Украины со стороны некоторых действующих представителей власти».

Предприниматели говорят, что из-за войны 49% предприятий не работают (или почти остановлены), но за последний месяц перезапущена почти четверть малого и среднего бизнеса.

В то же время они подчеркивают на рисках для бизнеса, которые заставляют около 10% предпринимателей уже проводить релокацию за границу. В первую очередь, предприниматели заявляют об экономической неволе.

В обращении говорится, что Украина занимает 130 место в рейтинге экономической свободы, что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса.

«Именно это мешает Украине совершить прорыв. Уплата налогов в Украине требует в 1,5 раза больше времени, чем в среднем в мире. Контрабанда, которая невозможна без «крышевания». А внедрение цифровой таможни странным образом проваливается», — отмечает бизнес.

«Вас пытаются убедить в необходимости поднимать налоги или увеличивать долю государства в экономике, чтобы увеличить обороноспособность или заботу о гражданах.

Но это либо сознательная ложь, либо роковая ошибка!», — говорится в обращении к Зеленскому.

Предприниматели заявляют, что системное (а не временное) снижение налогов, уменьшение государственного аппарата ускорит экономический рост — «суммарно государство будет получать больше налогов и бюджет будет достаточным для увеличения социальных стандартов и возможности государства беспокоиться о гражданах».

Предприниматели отмечают, что «олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода является глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев».

«Он является последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает нашу деятельность невозможной».

Научные труды и профессиональная деятельность г-на Гетманцева свидетельствуют, что он является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод, что идет в разрез интересам Украины.

Действия господина Гетманцева в должности главы Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации», — говорится в письме.

Бизнес подчеркивает – недавние заявления Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

Предприниматели добавляют, что ключевая роль Гетманцева на должности секретаря Национального совета Восстановления в определении экономической политики, в том числе политики послевоенного восстановления, будет сдерживающим фактором как с точки зрения взаимодействия государства с малым и средним бизнесом, так и в отношениях с международными партнерами.

Бизнес просит Зеленского немедленно отстранить Гетманцева с должности секретаря Нацсовета Восстановления и налогового комитета Верховной Рады и назначить на эти должности людей, «делящих идеи прогресса, стремительного развития».

Предприниматели добавили, что готовы принять участие в создании и реализации плана возрождения и модернизации Украины.

Они призывают присоединяться к обращению: https://forms.gle/VV7evAgzqLdKPfM6A

Письмо, в частности, подписали от организаций: президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук, президент Союза украинских предпринимателей и сооснователь ГК «Новая почта» Вячеслав Климов, CEO и основатель бизнес-ассоциации «Украинский клуб недвижимости» Ольга Соловей.

А также – основатель Ajax Systems Александр Конотопский и основатель MacPaw Александр Косован и еще более 2000 человек, среди которых – основатели, владельцы и руководители бизнеса разного уровня, ФЛП, частные предприниматели, студенты.

Экономическая правда