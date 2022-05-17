Рубрика | Украина

США запропонують G7 мита на російську нафту як альтернативу ембарго – ЗМІ

Обновлено: Май 17, 2022.

США запропонують G7 мита на російську нафту як альтернативу ембарго – ЗМІ

Представники Мінфіну США заявили у вівторок, що вони планують запропонувати на зустрічі G7 цього тижня, щоб європейські країни ввели мита на російську нафту як швидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.

Тарифний механізм, який буде запропонований Сполученими Штатами, буде розроблений для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до Москви від експорту, повідомили представники Мінфіну США.

Міністри фінансів та керівники центральних банків із країн Групи семи мають зустрітися в Брюсселі пізніше цього тижня.

 Оскільки російська нафта є дешевшою в порівнянні з іншими, мита можуть бути встановлені на рівні, який частково покрив би цю цінову різницю і зменшив прибутки Росії. Водночас, за словами американських чиновників,  мита мають бути достатньо низькими, щоб Росія заробляла більше, ніж витрачала на виробництво, що дасть їй стимул продовжувати експорт.

Збереження російської нафти на ринку, за словами чиновників, дозволить уникнути потенційних подальших стрибків ціни на нафту через європейське ембарго, що може компенсувати вплив ембарго на російські доходи.

Чиновники заявили, що серед багатьох урядів існує сильне бажання припинити купувати російську нафту якомога швидше, але це несе високий ризик того, що пряме ембарго може значно підвищити ціну на нафту.

За їх словами, Міністерство фінансів розглядало механізми ціноутворення, включаючи тарифи, щоб захистити світову економіку від подальшої шкоди від високих цін на енергоносії.

Кошти з мит можна було б вкладати до фонду відновлення та реконструкції України, вважають вони.

Напередодні країни ЄС знову не змогли досягнути домовленості щодо шостого пакету санкцій, який передбачає ембарго на нафту з РФ. Проти цього активно виступає Угорщина.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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