В Украину ежедневно едет на треть больше бензовозов, чем в начале месяца

Обновлено: Май 17, 2022.

В Украину ежедневно едет на треть больше бензовозов, чем в начале месяца

Количество бензовозов, которые везут в Украину горючее, выросло на треть ежедневно по отношению к началу мая на фоне его дефицита на автозаправочных станциях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Евросоюз уже ввел для Украины так называемые «коридоры солидарности» – то есть платформу для отладки альтернативных логистических путей всеми возможными видами транспорта.

Подобный инструмент, отметил Шмигаль, работал на пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.

«Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить горючее в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности», — подчеркнул Шмигаль.

В Госпограничной службе отметили, что автотранспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей. Участники рынка также констатировали, что задержек в прохождении границы нет.

По словам первой вице-премьер-министерки экономики Юлии Свириденко, количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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