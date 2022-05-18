Країнам ЄС запропонують готуватися до повного припинення постачання російського газу – ЗМІ

Обновлено: Май 18, 2022.

Країнам ЄС запропонують готуватися до повного припинення постачання російського газу – ЗМІ

Європейська комісія 18 травня планує ухвалити документ, в якому закликає країни-члени ЄС активізувати підготовку до «повного припинення постачання російського газу», розглянувши надзвичайні заходи, такі як тимчасове обмеження цін на газ.

Після того, як у квітні Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії, Єврокомісія просить країни-члени ЄС підготуватися до повномасштабного «шоку постачання».

«Хоча попередні заходи, вжиті восени, були розраховані на ситуацію зі стійко високими цінами на газ, інший набір заходів може виявитися доцільним у разі раптового великомасштабного або навіть повного припинення постачання російського газу, що веде до нестерпно високих цін на газ і неадекватних постачань газу», – йдеться у проєкті політичного документа.

Першим серед нових заходів, передбачених у Брюсселі, є пряме втручання в ринок із «максимальною регульованою ціною на природний газ, що постачається європейським споживачам та компаніям (гранична ціна ЄС)», – йдеться у проєкті.

Хоча обмеження цін на газ негайно полегшить життя споживачам і запобігатиме інфляційному тиску на економіку, це викликає великі суперечки навіть усередині Єврокомісії.

«Одним з основних негативних наслідків є те, що ми втрачаємо ціну як важливу інформацію про попит на газ під час кризи», — написав неназваний представник ЄС у тексті пропозиції, яка була надіслана на внутрішній розгляд до відділів Комісії.

«Ще один дуже важливий негативний ефект полягає в тому, що оголошення граничної ціни на газ під час надзвичайних ситуацій призводить до зниження закачування до сховищ, чого необхідно будь-якими способами уникнути», – додав чиновник.

Експерти також застерігають від обмеження цін, заявляючи, що це призведе до виснаження сховищ і налякає фірми від заповнення.

«На газових ринках короткострокові спотові ціни пов’язані з довгостроковими майбутніми цінами через газові сховища», – сказав Лайон Хірт, доцент кафедри енергетичної політики в школі Hertie в Берліні.

«Якщо уряди оголосять про майбутню цінову межу, у фірм не буде стимулу заповнювати газові сховища, а навпаки: раптово стане фінансово привабливим відкласти закачування сховищ або навіть виснажити сховища сьогодні і продавати газ, поки ціни високі», — сказав він.

Це також може суперечити правилам, які зараз розглядає ЄС, що потребують мінімального рівня зберігання газу щороку перед зимовим опалювальним сезоном.

Джерело: elektrovesti.net

Автор:

(Всего статей: 937)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: