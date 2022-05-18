Пальне в Україні може здорожчати ще на 20-25% – Олександр Захарчук

Обновлено: Май 18, 2022.

Пальне в Україні може здорожчати ще на 20-25% – Олександр Захарчук

Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25 % дизпалива та 5 % бензину від загального обсягу.

Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т, зазначив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук.

За його словами, з огляду на те, що 2022 року близько третини посівних площ засіяно не буде, використання палива зменшиться до 900 тис. т дизпалива і 60 тис. т бензинів різних видів октанового числа.

За період весняних робіт сільськогосподарські товаровиробники вже використали 250-270 тис. т дизпалива та 15-20 тис. т бензину.

Понад 85 % дизельного пального витрачається на проведення сільськогосподарських робіт, до 15 % – на транспортні роботи. На інші види робіт припадає мізерна кількість цього ресурсу.

Споживання автомобільного бензину на транспортних роботах сягнуло 56 %, а на сільськогосподарських – 43,1 %.

Український ринок нафтопродуктів значною мірою імпортозалежний, тому роздрібні ціни на ньому залежать від зростання світових цін на нафту та курсу долара, зауважив Олександр Захарчук.

За результатами досліджень Інституту аграрної економіки, роздрібна ціна на дизельне пальне на 79,3 % залежить від світової ціни на нафту та курсу долара, на 20,7 % – від інших факторів.

У січні-квітні 2022 року на здорожчання пального вплинули обидва фактори, наголосив експерт.

Протягом воєнних дій у березні-квітні 2022 року вартість пального зростала внаслідок макроекономічних – підвищення цін на нафту, зміни курсу національної валюти – та інших чинників, зокрема, подорожчання логістичних перевезень, збільшення витрат дилерів та власних витрат автозаправних станцій. За цей період лише податкове навантаження було дещо зменшено – за рахунок зниження з 20 % до 7 %податку на додану вартість, а також скасування акцизного збору, пояснив Олександр Захарчук.

За останній місяць ціна на нафту зросла на 6 % і досягла позначки 110‑115 дол. США/барель. Востаннє ціна на нафту перевищувала 100 дол. США у жовтні 2014 року, нагадав науковець.

Від початку року, за даними Міністерства фінансів України, гривня до долара знецінилася на 7,3 % – до 27,28–29,25 грн/дол. США. На чорному ринку курс долара до гривні зріс ще більше – до майже 35,00 грн/дол. США (+28,0%). Слід пам‘ятати, що пальне купується в гурті в імпорті за валюту, а продається в роздріб у гривнях – це також сприяло зростанню ціни на нього, зауважив Олександр Захарчук. Крім того, оскільки акцизні збори на пальне прив’язані до євро, зростає і податкове навантаження на імпортерів, що в свою чергу теж впливає на кінцеву ціну для споживачів.

Ще з травня 2021 року середні ціни на дизельне пальне і бензин регулюються державою – Міністерством економіки України – і переглядаються кожну декаду. На сьогодні, з урахуванням націнки, дизельне пальне не може коштувати дорожче ніж 42,63 грн/л, а бензин – 37,69 грн/л. Ці заходи дещо стримують негативні процеси здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

Однак слід пам’ятати, що власного виробництва пального в Україні немає, внаслідок завданих російськими військами руйнувань Кременчуцький нафтопереробний завод не зможе запрацювати до кінця року. Нові ж логістичні перевезення бензовозами з Європи – при втраті залізничних поставок з Литви через Білорусь – є більш затратними. До прикладу, нині у Польщі вартість бензину складає – 6,6‑6,8 злотих за 1 літр (близько 48-50 грн/л), а дизельного пального – від 8 злотих за 1 літр (55-60 грн/л) в залежності від воєводства.

З огляду на це, за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, в літній період та на час збирання врожаю очікується подальше зростання вартості палива до рівня не нижчого, чим в сусідній державі – тобто на 20-25% від сьогоднішньої ціни в Україні, підсумував Олександр Захарчук.

Джерело: ІАЕ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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