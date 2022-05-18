Пальне в Україні може здорожчати ще на 20-25% – Олександр Захарчук

За його словами, з огляду на те, що 2022 року близько третини посівних площ засіяно не буде, використання палива зменшиться до 900 тис. т дизпалива і 60 тис. т бензинів різних видів октанового числа.

За період весняних робіт сільськогосподарські товаровиробники вже використали 250-270 тис. т дизпалива та 15-20 тис. т бензину.

Понад 85 % дизельного пального витрачається на проведення сільськогосподарських робіт, до 15 % – на транспортні роботи. На інші види робіт припадає мізерна кількість цього ресурсу.

Споживання автомобільного бензину на транспортних роботах сягнуло 56 %, а на сільськогосподарських – 43,1 %.

Український ринок нафтопродуктів значною мірою імпортозалежний, тому роздрібні ціни на ньому залежать від зростання світових цін на нафту та курсу долара, зауважив Олександр Захарчук.

За результатами досліджень Інституту аграрної економіки, роздрібна ціна на дизельне пальне на 79,3 % залежить від світової ціни на нафту та курсу долара, на 20,7 % – від інших факторів.

У січні-квітні 2022 року на здорожчання пального вплинули обидва фактори, наголосив експерт.

Протягом воєнних дій у березні-квітні 2022 року вартість пального зростала внаслідок макроекономічних – підвищення цін на нафту, зміни курсу національної валюти – та інших чинників, зокрема, подорожчання логістичних перевезень, збільшення витрат дилерів та власних витрат автозаправних станцій. За цей період лише податкове навантаження було дещо зменшено – за рахунок зниження з 20 % до 7 %податку на додану вартість, а також скасування акцизного збору, пояснив Олександр Захарчук.

За останній місяць ціна на нафту зросла на 6 % і досягла позначки 110‑115 дол. США/барель. Востаннє ціна на нафту перевищувала 100 дол. США у жовтні 2014 року, нагадав науковець.

Від початку року, за даними Міністерства фінансів України, гривня до долара знецінилася на 7,3 % – до 27,28–29,25 грн/дол. США. На чорному ринку курс долара до гривні зріс ще більше – до майже 35,00 грн/дол. США (+28,0%). Слід пам‘ятати, що пальне купується в гурті в імпорті за валюту, а продається в роздріб у гривнях – це також сприяло зростанню ціни на нього, зауважив Олександр Захарчук. Крім того, оскільки акцизні збори на пальне прив’язані до євро, зростає і податкове навантаження на імпортерів, що в свою чергу теж впливає на кінцеву ціну для споживачів.

Ще з травня 2021 року середні ціни на дизельне пальне і бензин регулюються державою – Міністерством економіки України – і переглядаються кожну декаду. На сьогодні, з урахуванням націнки, дизельне пальне не може коштувати дорожче ніж 42,63 грн/л, а бензин – 37,69 грн/л. Ці заходи дещо стримують негативні процеси здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

Однак слід пам’ятати, що власного виробництва пального в Україні немає, внаслідок завданих російськими військами руйнувань Кременчуцький нафтопереробний завод не зможе запрацювати до кінця року. Нові ж логістичні перевезення бензовозами з Європи – при втраті залізничних поставок з Литви через Білорусь – є більш затратними. До прикладу, нині у Польщі вартість бензину складає – 6,6‑6,8 злотих за 1 літр (близько 48-50 грн/л), а дизельного пального – від 8 злотих за 1 літр (55-60 грн/л) в залежності від воєводства.

З огляду на це, за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, в літній період та на час збирання врожаю очікується подальше зростання вартості палива до рівня не нижчого, чим в сусідній державі – тобто на 20-25% від сьогоднішньої ціни в Україні, підсумував Олександр Захарчук.

Джерело: ІАЕ