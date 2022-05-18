Шестой пакет санкций против России все еще заблокирован – еврокомиссар по экономике

Обновлено: Май 18, 2022.

Шестой пакет санкций против России все еще заблокирован – еврокомиссар по экономике

Шестой пакет санкций ЕС против России еще заблокирован. Об этом сказал в эфире итальянского канала Rai News 24 еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Ключевые факты

  • «Мы приняли очень быстро и единогласно пять пакетов санкций. Но шестой пакет по известным причинам сейчас стоит», – сказал он.
  • При этом он выразил надежду, что прогресс в достижении соглашения будет достигнут. «Я оптимистично настроен на перспективы нахождения компромисса», – сказал Джентилони.
  • По информации профильного корреспондента Bloomberg Хавьера Бласа, ЕС уже готов выделить €2 млрд самым зависимым от российской нефти странам, но Венгрия запрашивала €15–18 млрд.

Контекст

ЕС рассматривает возможность денежной компенсации Венгрии за поддержку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенный отказ от импорта российской нефти, сообщало Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно €700–750 млн. Затем он сказал, что отказ от российской нефти будет стоить уже €15–18 млрд и будет длиться в течение пяти лет.

Европейская комиссия готова выделить деньги на строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы та отозвала свое вето на введение нефтяного эмбарго против России.

Введение санкций ЕС требует одобрения всех его 27 стран-членов. В настоящее время правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокирует его, ссылаясь на большую зависимость от российской нефти. Эмбарго будет равносильно «ядерной бомбе, сброшенной на венгерскую экономику», заявлял Орбан.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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