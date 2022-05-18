Шестой пакет санкций против России все еще заблокирован – еврокомиссар по экономике

Шестой пакет санкций ЕС против России еще заблокирован. Об этом сказал в эфире итальянского канала Rai News 24 еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Ключевые факты

«Мы приняли очень быстро и единогласно пять пакетов санкций. Но шестой пакет по известным причинам сейчас стоит», – сказал он.

При этом он выразил надежду, что прогресс в достижении соглашения будет достигнут. «Я оптимистично настроен на перспективы нахождения компромисса», – сказал Джентилони.

По информации профильного корреспондента Bloomberg Хавьера Бласа, ЕС уже готов выделить €2 млрд самым зависимым от российской нефти странам, но Венгрия запрашивала €15–18 млрд.

Контекст

ЕС рассматривает возможность денежной компенсации Венгрии за поддержку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенный отказ от импорта российской нефти, сообщало Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно €700–750 млн. Затем он сказал, что отказ от российской нефти будет стоить уже €15–18 млрд и будет длиться в течение пяти лет.

Европейская комиссия готова выделить деньги на строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы та отозвала свое вето на введение нефтяного эмбарго против России.

Введение санкций ЕС требует одобрения всех его 27 стран-членов. В настоящее время правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокирует его, ссылаясь на большую зависимость от российской нефти. Эмбарго будет равносильно «ядерной бомбе, сброшенной на венгерскую экономику», заявлял Орбан.