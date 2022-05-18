Уголь может подскочить до $475 за тонну

Это связано с отказом Европы от поставок из России и ребалансировкой рынка. Эмбарго ЕС на российский уголь и вынужденная перестройка экспортных потоков приведёт к очередному скачку цен на этот энергоноситель, говорится в отчёте SberCIB Investment Research, на который ссылается «Коммерсант».

Отмечается, что перенаправление экспорта угля из РФ из Европы на другие рынки станет второй крупной балансировкой за последние два года. Первая случилась в 2020 году, когда Китай запретил поставки угля из Австралии. Тогда её доля в импорте КНР упала с 43% до 10%, а доля Индонезии выросла с 20% до 50%. Австралия перенаправила свой уголь в другие страны Азии, однако это привело к дефициту на рынке и росту цен.

Россия обеспечивает 65% европейского угольного импорта. Эксперты отмечают, что ЕС будет очень сложно заместить такие объёмы. Вероятнее всего, дополнительные поставки смогут обеспечить Колумбия и США (14 млн и 9 млн тонн соответственно). Остальные крупные поставщики — Индонезия, Австралия, ЮАР — смогут увеличить экспорт незначительно.

В исследовании SberCIB рассматриваются три сценария. Базовый и оптимистичный предполагают, что ЕС не сможет в полной мере заместить поставки российского угля в этом году. Даже если Европе это удастся, то последствием станет нехватка угля в АТР и Индии, что приведёт к росту цен. Так, если в первом квартале стоимость угля Newcastle FOB Австралия составляла $197 за тонну, то к четвёртому кварталу она может подскочить до $475 за тонну в оптимистичном сценарии и до $450 — в базовом.

Пессимистичный же сценарий предполагает замедление мировой экономики и сокращение спроса на уголь. Этому способствуют чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и замедление экономики КНР, где назревает «идеальный шторм» в виде кризиса рынка недвижимости, жёстких карантинных мер и высокой инфляции. Однако даже в этом случае цены на уголь в четвёртом квартале подскочат до $350 за тонну.

Что касается России, то её возможность перенаправить уголь с ЕС на другие рынки ограничивается пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении. РФ придётся перенаправить 63 млн тонн из 172 млн тонн (37% энергетического угля). Речь о 46 млн тонн экспорта в Европу и 17 млн тонн в Японию (по данным за 2021 год). Переориентация на Азию приведёт к росту дисконта российского угля по отношению к международным ориентирам.

Китай по-прежнему останется важным покупателем угля из России, однако страна ведёт агрессивную политику по наращиванию угледобычи внутри страны. В настоящий момент наиболее перспективным направлением для РФ является Индия. В то же время пока доля России в индийском импорте составляет всего 5%. Правительства двух стран уже договорились о наращивании поставок коксующегося угля, однако у Индии есть намерения увеличить закупки и энергетического угля.