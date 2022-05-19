18 травня: Ситуація в енергетиці

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Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку. Очікувані граничні ціни на дизпаливо — 58 грн\л, бензин – 52 грн\л
Росіяни знеструмили останню потужну електропідстанцію на Луганщині внаслідок чого її мешканці повністю залишились без світла
Електроенергія з України може замістити 17% експорту російського газу в Європу — пропозиції до стратегії REpowerEU
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 20,3 тисячам споживачів. Зокрема, в Київській області — 7,9 тисячам, Одеській — 3,6 тисячам, Донецькій – 3,4 тисячам, Херсонській – 3,3 тисячам, Харківській – 1,2 тисячам, Миколаївській – 900 споживачам.
- Станом на 18 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 679 населених пунктів, загалом близько 609,6 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 332,7 тисячі споживачів, Луганській – 117,5 тисяч, Харківській — 72,5 тисячі.
- Найближчими тижнями МАГАТЕ планує відправити свою місію з ядерної безпеки на Чорнобильську АЕС.
- росіяни знеструмили останню потужну електропідстанцію на Луганщині внаслідок чого її мешканці повністю залишились без світла. Ремонт неможливий до припинення бойових дій.
- За перший квартал 2022 року ДП «НАЕК «Енергоатом» сплатив понад 4,8 млрд грн платежів до державного бюджету. Це на третину, або майже 1,2 млрд грн, більше, ніж торік.
- Електроенергія з України може замістити 17% експорту російського газу в Європу. Україна надала свої пропозиції до стратегії REpowerEU, які передбачають практичні кроки щодо використання експортних потужностей української енергосистеми.
- Харківська ТЕЦ-5 відновила генерацію, зміцнивши цим стійкість дефіцитного вузла Північної електроенергетичної системи країни.
- Компанія ДТЕК повністю відновила енергопостачання споживачів Київської області після закінчення бойових дій та її деокупації.
- Через бойові дії було позбавлено енергопостачання 600 населених пунктів або 260 тис. домогосподарств області, пошкоджено понад 10 тис. км ліній електропередач.
- Компанія має ще зробити багато роботи з відновлення резервного електропостачання.
- Пошкоджено 5 трансформаторних підстанцій, фактично залишилося по одному цілому трансформатору, а щоб виготовити такий трансформатор, необхідно як мінімум півроку.
- Залишаються пошкодженими ще приблизно 600 км ліній електропередач, які компанія розраховує відновити вже до осені.
- В Київській області залишається непідключеною низка споживачів, які отримують е/е з абонентських мереж (належать забудовникам, управляючим компаніям чи ЖЕКам).
Газ
- Газопостачання відновлено більше 9,3 тисячам абонентам.
- Без газопостачання залишаються близько 187 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу зменшили використання природного газу на 7,4%.
- Завдяки потужним підземним сховищам обсягом 31 млрд куб. м. Україна готова запропонувати близько половини від цих потужностей європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.
Пальне
Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку.
- За результатами зустрічі представників Уряду з операторами паливного ринку вирішено призупинити державне регулювання цін на паливо, повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
- «Ми мали тривалу дискусію з операторами ринку пального і, за результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу, була прийнята домовленість, щоб ми, з боку держави, призупинили цінове регулювання. Щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», – сказала Юлія Свириденко .
- За оцінками Уряду, очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище ніж 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище ніж 52 гривні за літр.
- «Як тільки відчуємо, що оператори зловживають становищем, будемо вживати до них санкції», – сказала Юлія Свириденко.
Міжнародний вимір та санкції
- Фінська державна енергокомпанія Gasum подала позов проти «Газпрому» до Міжнародного арбітражу через вимогу платити за газ рублями
- Сербія планує знизити залежність від російського газу на 40% у другій половині 2023 року. Зараз країна увесь газ отримує з рф.
- Уряд Литви в середу схвалив поправки, що забороняють імпортувати в Литву російський природний газ.
- Польща до кінця року відмовиться від російського LPG.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом