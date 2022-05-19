Дефицит топлива: Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

В связи с возникновением дефицита топлива в Украине Польша предоставит нашей стране 25 тыс. тонн бензина из своих запасов.

Как сообщает «Польское радио» об этом рассказала вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая встретилась в украинской столице с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

В частности, Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Министр экономики Украины отметила, что в рамках помощи из польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок топлива. Как подчеркнула она, Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

В свою очередь Анна Москва рассказала о проведении работы по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

Создаются новые направления снабжения и новая система энергетической безопасности. По словам польского министра окружающей среды, сотрудничество продолжится и в мирное время.

Источник: УНІАН