Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро

Обновлено: Май 19, 2022.

Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро

Главы правительств стран Северного моря подписали соглашение о сотрудничестве в области развития прибрежной ветроэнергетики и зеленого водорода.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

К 2030 году они планируют производить не менее 65 ГВт, а к 2050 – 150 ГВт. В совместной декларации страны Северного моря заявляют о намерении стать «Зеленой электростанцией Европы».

Постоянные ветра Северного моря, мелководье и близость к промышленным центрам, являющимся крупными потребителями электроэнергии, делают его идеальным местом для установки ветряных электростанций.

Соглашение направлено на десятикратное увеличение мощностей морской ветроэнергетики в регионе, при этом общий объем инвестиций частного сектора, как ожидается, составит 135 миллиардов евро.

«Использование ветра, использование Северного моря имеет давнюю традицию в наших странах», – заявил канцлер Германии Олаф Шольц, бывший мэр Гамбурга, судоходного узла Северного моря.

Он добавил, что прибрежная ветроэнергетика больше не зависит от субсидий и становится «дешевле и дешевле», отметив, что сейчас «время индустриализации».

В то же время, четыре страны хотят активизировать сотрудничество в области производства «зеленого» водорода из возобновляемой электроэнергии с планами расширения соответствующей инфраструктуры в регионе.

Зеленый водород пользуется большим спросом у производителей стали, стремящихся производить сталь с нулевым уровнем выбросов углерода.

По словам политиков, ветряные электростанции в Северном море должны играть важную роль в обеспечении достаточного количества водорода.

Европейская правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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