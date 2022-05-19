Нафтогазова асоціація України закликала УЗ та уряд добудувати до нафтобаз залізничні колії євростандарту

Обновлено: Май 19, 2022.

Нафтогазова асоціація України закликала УЗ та уряд добудувати до нафтобаз залізничні колії євростандарту

Нафтогазова асоціація України (НАУ) у пакеті пропозицій прем’єр-міністрові Денису Шмигалю щодо стабілізації ринку нафтопродуктів рекомендувала «Укрзалізниці» (УЗ) та можливості добудувати залізничні колії, що відповідають європейським критеріям (так звані «вузькі» колії) через західні кордони до нафтобаз в Україні.

«Це дозволить значно спростити, прискорити та здешевити логістику, а також збільшити обсяги палива, завезеного до країни», – повідомляє elektrovesti.net з посиланням на НАУ.

Асоціація рекомендує також розпочати переоснащення українських залізничних вагонів на моделі, що відповідають європейським стандартам, та провести їхню сертифікацію в країнах ЄС.

«Це дозволить збільшити парк рухомого складу, який зможе курсувати до країн ЄС, відповідно прискорити та здешевити логістику та значно збільшити наповнення ринку пальним», — пояснили в НАУ.

Ще одна із пропозицій асоціації полягає у створенні за рахунок державних коштів запасу нафтопродуктів в обсязі 3-місячного споживання у безпечних місцях.

Крім того, НАУ рекомендує забезпечити ефективне страхування європейського залізничного, автомобільного та морського транспорту, щоб власники такого транспорту погоджувалися використовувати його для постачання палива в Україну.

НАУ також разом із операторами ринку підтримала тимчасове скасування державного регулювання роздрібних цін на нафтопродукти, що, на її думку, дозволить задовольнити та знизити попит, а також відновити залишки нафтопродуктів у країні до рівня місячного споживання.

Треба зазначити, що паливна інфраструктура, що дісталася Україні у спадок від СРСР, надлишкова з точки зору забезпечення ринку й не відповідає вимогам часу. Раніше повідомлялось, що російські ракетні удари пошкодили 15 нафтобаз.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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