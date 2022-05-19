Нафтогазова асоціація України закликала УЗ та уряд добудувати до нафтобаз залізничні колії євростандарту

Нафтогазова асоціація України (НАУ) у пакеті пропозицій прем’єр-міністрові Денису Шмигалю щодо стабілізації ринку нафтопродуктів рекомендувала «Укрзалізниці» (УЗ) та можливості добудувати залізничні колії, що відповідають європейським критеріям (так звані «вузькі» колії) через західні кордони до нафтобаз в Україні.

«Це дозволить значно спростити, прискорити та здешевити логістику, а також збільшити обсяги палива, завезеного до країни», – повідомляє elektrovesti.net з посиланням на НАУ.

Асоціація рекомендує також розпочати переоснащення українських залізничних вагонів на моделі, що відповідають європейським стандартам, та провести їхню сертифікацію в країнах ЄС.

«Це дозволить збільшити парк рухомого складу, який зможе курсувати до країн ЄС, відповідно прискорити та здешевити логістику та значно збільшити наповнення ринку пальним», — пояснили в НАУ.

Ще одна із пропозицій асоціації полягає у створенні за рахунок державних коштів запасу нафтопродуктів в обсязі 3-місячного споживання у безпечних місцях.

Крім того, НАУ рекомендує забезпечити ефективне страхування європейського залізничного, автомобільного та морського транспорту, щоб власники такого транспорту погоджувалися використовувати його для постачання палива в Україну.

НАУ також разом із операторами ринку підтримала тимчасове скасування державного регулювання роздрібних цін на нафтопродукти, що, на її думку, дозволить задовольнити та знизити попит, а також відновити залишки нафтопродуктів у країні до рівня місячного споживання.

Треба зазначити, що паливна інфраструктура, що дісталася Україні у спадок від СРСР, надлишкова з точки зору забезпечення ринку й не відповідає вимогам часу. Раніше повідомлялось, що російські ракетні удари пошкодили 15 нафтобаз.